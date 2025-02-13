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Новая станция метро и качественная вода в Харькове: Терехов раскрыл свои планы

Общество 13:20   13.02.2025
Виктория Яковенко
Новая станция метро и качественная вода в Харькове: Терехов раскрыл свои планы Скриншот

О планах на 2025 год рассказал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«Я обсуждал три очень серьезные темы: это «Харьковводоканал» – это питьевая вода для харьковчан и для нас это очень важно. Мы нацелены на то, чтобы сделать еще один шаг и питьевая вода была качественной и, чтобы люди имели возможность получать качественную воду. Кроме этого, наша цель – открыть еще одну станцию ​​метрополитена, оборудовать ее для подземной школы. Мы обсуждали этот вопрос с УВКБ ООН и я надеюсь, что они тоже присоединятся к нам по устройству этого безопасного пространства. Кроме того, мы наметили определенные шаги для вынужденных переселенцев для того, чтобы их жизнь облегчить», — сказал мэр.

Он также рассказал, что имеет амбициозные планы и по восстановлению города. В частности, в Харькове хотят восстановить около 200 жилых домов.

«Будем нацеливаться на то, чтобы выполнить эту задачу. Для нас это очень важно, потому что в Харькове такая ситуация, что 160 тысячам жителей негде жить», — отметил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 13:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О планах на 2025 год рассказал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.".