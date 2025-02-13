Новая станция метро и качественная вода в Харькове: Терехов раскрыл свои планы
О планах на 2025 год рассказал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.
«Я обсуждал три очень серьезные темы: это «Харьковводоканал» – это питьевая вода для харьковчан и для нас это очень важно. Мы нацелены на то, чтобы сделать еще один шаг и питьевая вода была качественной и, чтобы люди имели возможность получать качественную воду. Кроме этого, наша цель – открыть еще одну станцию метрополитена, оборудовать ее для подземной школы. Мы обсуждали этот вопрос с УВКБ ООН и я надеюсь, что они тоже присоединятся к нам по устройству этого безопасного пространства. Кроме того, мы наметили определенные шаги для вынужденных переселенцев для того, чтобы их жизнь облегчить», — сказал мэр.
Он также рассказал, что имеет амбициозные планы и по восстановлению города. В частности, в Харькове хотят восстановить около 200 жилых домов.
«Будем нацеливаться на то, чтобы выполнить эту задачу. Для нас это очень важно, потому что в Харькове такая ситуация, что 160 тысячам жителей негде жить», — отметил Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: «Харьковводоотведение», вода, Игорь Терехов, метро, планы;
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- • Дата публикации материала: 13 февраля 2025 в 13:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О планах на 2025 год рассказал в эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов.".