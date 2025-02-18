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Помогал РФ «приватизировать» предприятия на Харьковщине: кого подозревает СБУ

Происшествия 11:42   18.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Помогал РФ «приватизировать» предприятия на Харьковщине: кого подозревает СБУ

Как пишет пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, предателем, по данным силовиков, оказался 51-летний житель Купянска.

«Во время оккупации рашистами районного центра мужчина добровольно возглавил отдел в так называемом «управлении экономического развития оккупационной администрации Харьковской области». Правоохранители установили, что коллаборант отвечал за «инвентаризацию» всех машиностроительных и агропромышленных предприятий, оказавшихся под оккупацией в Харьковской области. Кроме того, он лично отчитывался рашистам о результатах такой проверки», – рассказали правоохранители.

Уже после подобных «проверок» враг незаконно «приватизировал» предприятия.

«По указанию фигуранта его подчиненные изготовляли новые уставные документы по законодательству РФ, регистрировали их уже по стандартам РФ, после чего незаконно облагали налоговыми обязательствами в пользу оккупационных властей», – объясняют в СБУ.

Перед деоккупацией Купянска фигурант дела сбежал на территорию РФ и на данный момент там скрывается от правоохранителей.

«На основании собранных сотрудниками Службы безопасности доказательств фигуранту заочно уведомлено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Продолжаются комплексные меры по установлению места нахождения коллаборанта и привлечению его к предусмотренной Законом уголовной ответственности», – добавили силовики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 11:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как пишет пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, предателем, по данным силовиков, оказался 51-летний житель Купянска.".