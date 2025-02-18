Допомагав ворогу “приватизувати” підприємства на Харківщині: кого підозрює СБУ
Як пише прессекретар Управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула, зрадником, за даними силовиків, виявився 51-річний мешканець Куп’янська.
“Під час окупації рашистами районного центру чоловік добровільно очолив відділ у так званому «управлінні економічного розвитку» окупаційної адміністрації Харківської області. Правоохоронці встановили, що колаборант відповідав за «інвентаризацію» усіх машинобудівних та агропромислових підприємств, які опинилися під окупацією на Харківщині. Крім того, він особисто звітував рашистам про результати такої перевірки”, – розповіли правоохоронці.
Вже після таких “перевірок” ворог незаконно “приватизував” підприємства.
“За вказівкою фігуранта його підлеглі виготовляли нові статутні документи за законодавством рф, реєстрували їх вже за стандартами рф, після чого незаконно обкладали податковими зобов’язаннями на користь окупаційної влади“, – пояснюють у СБУ.
Перед деокупацією Куп’янська фігурант справи втік на територію РФ і зараз там ховається від правоохоронців.
“Наразі на підставі зібраних співробітниками Служби безпеки доказів фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Тривають комплексні заходи для встановлення місця перебування колаборанта та притягнення його до передбаченої Законом кримінальної відповідальності”, – додали силовики.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 11:42;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як пише прессекретар Управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула, зрадником, за даними силовиків, виявився 51-річний мешканець Куп’янська.".