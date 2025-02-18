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Авиаудар по центру Золочева: как разбирали завалы разрушенного здания (фото)

Происшествия 12:08   18.02.2025
Виктория Яковенко
Авиаудар по центру Золочева: как разбирали завалы разрушенного здания (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Спасатели завершили работы по ликвидации последствий утреннего вражеского авиаудара по поселку Золочев на Харьковщине.

«В результате взрыва полностью разрушено административное здание. Кроме того, повреждения получили рядом расположенные дом культуры, административные помещения, объекты торговли и двухэтажный жилой дом», — отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели добавили, что пожара в результате «прилета» не было. В то же время бойцы ГСЧС совместно с коммунальщиками разбирали завалы разрушенного здания.

«К ликвидации последствий были привлечены пять спасателей и одна единица техники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», – сообщили чрезвычайники.

удар по Золочеву
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Золочеву
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Золочеву
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Золочеву
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Золочеву
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, утром 18 февраля в 04:52 враг сбросил на Золочев КАБ, сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко. В результате попадания бомбы разрушено здание соцзащиты, информировал глава ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 12:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели завершили работы по ликвидации последствий утреннего вражеского авиаудара по поселку Золочев на Харьковщине.".