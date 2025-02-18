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Авіаудар по центру Золочева: як розбирали завали зруйнованої будівлі (фото)

Події 12:08   18.02.2025
Вікторія Яковенко
Авіаудар по центру Золочева: як розбирали завали зруйнованої будівлі (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ранкового ворожого авіаудару по селищу Золочів на Харківщині.

«У результаті вибуху повністю зруйновано адміністративну будівлю. Крім того, пошкоджень зазнали поруч розташовані будинок культури, адміністративні приміщення, об’єкти торгівлі та двоповерховий житловий будинок», – зазначили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники додали, що пожежі внаслідок «прильоту» не було. Водночас бійці ДСНС спільно з комунальниками розбирали завали зруйнованої будівлі.

«До ліквідації наслідків залучено п’ять рятувальників та одну одиницю техніки. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає», – повідомили надзвичайники.

удар по Золочеву
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по Золочеву
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по Золочеву
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по Золочеву
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
удар по Золочеву
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, вранці 18 лютого о 04:52 ворог скинув на Золочів КАБ, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Внаслідок влучання бомби зруйнована будівля соцзахисту, інформував голова ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: “Думаємо, як додатково захистити Харків” – від чого, розповів Синєгубов

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 12:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ранкового ворожого авіаудару по селищу Золочів на Харківщині.".