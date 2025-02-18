Авіаудар по центру Золочева: як розбирали завали зруйнованої будівлі (фото)
Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ранкового ворожого авіаудару по селищу Золочів на Харківщині.
«У результаті вибуху повністю зруйновано адміністративну будівлю. Крім того, пошкоджень зазнали поруч розташовані будинок культури, адміністративні приміщення, об’єкти торгівлі та двоповерховий житловий будинок», – зазначили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Рятувальники додали, що пожежі внаслідок «прильоту» не було. Водночас бійці ДСНС спільно з комунальниками розбирали завали зруйнованої будівлі.
«До ліквідації наслідків залучено п’ять рятувальників та одну одиницю техніки. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає», – повідомили надзвичайники.
Нагадаємо, вранці 18 лютого о 04:52 ворог скинув на Золочів КАБ, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Внаслідок влучання бомби зруйнована будівля соцзахисту, інформував голова ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, ГСЧС в Харьковской области, золочів, КАБ;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 12:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ранкового ворожого авіаудару по селищу Золочів на Харківщині.".