Четверо поранених, зруйновані дома та адмінбудівлі: Синєгубов про “прильоти”
Протягом доби ворог бив по Куп’янському, Богодухівському, Ізюмському району, також дісталося і Харкову, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Напередодні вранці росіяни обстріляли Богодухівський район – там унаслідок ударів дронів пошкоджені будинки та господарські споруди. Після обіду ворог почав бити вже по Купʼянщині. Близько 15:00 у селі Пристін впав FPV-дрон, постраждав 38-річний чоловік.
“16:00 Куп’янський р-н, Дворічанська ТГ, с. Кутьківка. Внаслідок удару FPV-дроном постраждали троє чоловіків 23,49,50 років. 17 лютого 23:50 Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ. Внаслідок влучання БПЛА «Герань» пошкоджено складську будівлю”, – пише Синєгубов.
Вранці 18 лютого ЗС РФ спочатку обстріляли Ізюмський район – через удар РСЗВ зруйновані господарські споруди. Трохи згодом, о 05:00, дісталося вже Золочівщині.
“18 лютого 05:00 Богодухівський р-н, м. Золочів. Внаслідок влучання КАБ зруйновано будівлю соцзахисту. Пошкоджено адміністративні будівлі та багатоквартирний двоповерховий будинок”, – повідомив начальник ХОВА.
Також він нагадав, що напередодні вдень прилетіло і по Харкову – через падіння уламків дрона “Молния-1” пошкоджений дах гуртожитку.
Читайте також: Новини Харкова — головне за 18 лютого: як минула ніч
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: обстріли, сінєгубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Четверо поранених, зруйновані дома та адмінбудівлі: Синєгубов про “прильоти”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 09:08;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворог бив по Куп’янському, Богодухівському, Ізюмському району, також дісталося і Харкову, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".