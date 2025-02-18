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Четверо поранених, зруйновані дома та адмінбудівлі: Синєгубов про “прильоти”

Події 09:08   18.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Четверо поранених, зруйновані дома та адмінбудівлі: Синєгубов про “прильоти” Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Протягом доби ворог бив по Куп’янському, Богодухівському, Ізюмському району, також дісталося і Харкову, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Напередодні вранці росіяни обстріляли Богодухівський район – там унаслідок ударів дронів пошкоджені будинки та господарські споруди. Після обіду ворог почав бити вже по Купʼянщині. Близько 15:00 у селі Пристін впав FPV-дрон, постраждав 38-річний чоловік.

“16:00 Куп’янський р-н, Дворічанська ТГ, с. Кутьківка. Внаслідок удару FPV-дроном постраждали троє чоловіків 23,49,50 років. 17 лютого 23:50 Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ. Внаслідок влучання БПЛА «Герань» пошкоджено складську будівлю”, – пише Синєгубов.

Вранці 18 лютого ЗС РФ спочатку обстріляли Ізюмський район – через удар РСЗВ зруйновані господарські споруди. Трохи згодом, о 05:00, дісталося вже Золочівщині.

“18 лютого 05:00 Богодухівський р-н, м. Золочів. Внаслідок влучання КАБ зруйновано будівлю соцзахисту. Пошкоджено адміністративні будівлі та багатоквартирний двоповерховий будинок”, – повідомив начальник ХОВА.

Також він нагадав, що напередодні вдень прилетіло і по Харкову – через падіння уламків дрона “Молния-1” пошкоджений дах гуртожитку.

Обстріл Харківщини 18 лютого 2025
Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Читайте також: Новини Харкова — головне за 18 лютого: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 09:08;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворог бив по Куп’янському, Богодухівському, Ізюмському району, також дісталося і Харкову, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".