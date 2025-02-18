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Двух оккупантов взяли в плен на севере Харьковщины — ВСУ

Фронт 12:43   18.02.2025
Виктория Яковенко
Двух оккупантов взяли в плен на севере Харьковщины — ВСУ Фото: ОТГВ «Харьков»

За прошедшие сутки враг дважды безуспешно атаковал в районе Волчанска, сообщает ОТГВ «Харьков».

По данным защитников, оккупанты нанесли четыре авиаудара с применением четырех КАБов и 16 НАРов, а также 72 удара дронами-камикадзе. Кроме этого, совершили 465 обстрелов позиций украинских воинов.

Потери противника за прошедшие сутки составили 62 человека, из них безвозвратные – 23, санитарные – 37, пленные – два.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 62 единицы вооружения и военной техники, в частности: танк, четыре артиллерийские системы, противотанковое средство, пять автомобилей, семь единиц спецтехники и 44 БпЛА.

Уничтожено: 95 укрытий для личного состава и стартовая площадка запуска БпЛА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 февраля 2025 в 12:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг дважды безуспешно атаковал в районе Волчанска, сообщает ОТГВ «Харьков».".