Двух оккупантов взяли в плен на севере Харьковщины — ВСУ

За прошедшие сутки враг дважды безуспешно атаковал в районе Волчанска, сообщает ОТГВ «Харьков».

По данным защитников, оккупанты нанесли четыре авиаудара с применением четырех КАБов и 16 НАРов, а также 72 удара дронами-камикадзе. Кроме этого, совершили 465 обстрелов позиций украинских воинов.

Потери противника за прошедшие сутки составили 62 человека, из них безвозвратные – 23, санитарные – 37, пленные – два.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 62 единицы вооружения и военной техники, в частности: танк, четыре артиллерийские системы, противотанковое средство, пять автомобилей, семь единиц спецтехники и 44 БпЛА.

Уничтожено: 95 укрытий для личного состава и стартовая площадка запуска БпЛА.