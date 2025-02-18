Двох окупантів взяли у полон на півночі Харківщини – ЗСУ
Фото: ОТУВ “Харків”
Минулої доби ворог двічі безуспішно атакував у районі Вовчанська, повідомляє ОТУВ «Харків».
За даними захисників, окупанти завдали чотири авіаудари із застосуванням чотирьох КАБів та 16 НАРів, а також 72 удари дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 465 обстрілів позицій українських воїнів.
Втрати супротивника за минулу добу склали 62 особи, з них безповоротні – 23, санітарні – 37, полонені – два.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 62 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: танк, чотири артилерійські системи, протитанковий засіб, п’ять автомобілів, сім одиниць спецтехніки та 44 БпЛА.
Знищено: 95 укриттів для особового складу та стартовий майданчик запуску БпЛА.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: окупанти, ОТГВ "Харьков", потери, север Харьковщины;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 12:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог двічі безуспішно атакував у районі Вовчанська, повідомляє ОТУВ «Харків».".