Двох окупантів взяли у полон на півночі Харківщини – ЗСУ

Минулої доби ворог двічі безуспішно атакував у районі Вовчанська, повідомляє ОТУВ «Харків».

За даними захисників, окупанти завдали чотири авіаудари із застосуванням чотирьох КАБів та 16 НАРів, а також 72 удари дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 465 обстрілів позицій українських воїнів.

Втрати супротивника за минулу добу склали 62 особи, з них безповоротні – 23, санітарні – 37, полонені – два.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 62 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: танк, чотири артилерійські системи, протитанковий засіб, п’ять автомобілів, сім одиниць спецтехніки та 44 БпЛА.

Знищено: 95 укриттів для особового складу та стартовий майданчик запуску БпЛА.