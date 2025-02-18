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Двох окупантів взяли у полон на півночі Харківщини – ЗСУ

Фронт 12:43   18.02.2025
Вікторія Яковенко
Двох окупантів взяли у полон на півночі Харківщини – ЗСУ Фото: ОТУВ “Харків”

Минулої доби ворог двічі безуспішно атакував у районі Вовчанська, повідомляє ОТУВ «Харків».

За даними захисників, окупанти завдали чотири авіаудари із застосуванням чотирьох КАБів та 16 НАРів, а також 72 удари дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 465 обстрілів позицій українських воїнів.

Втрати супротивника за минулу добу склали 62 особи, з них безповоротні – 23, санітарні – 37, полонені – два.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 62 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема: танк, чотири артилерійські системи, протитанковий засіб, п’ять автомобілів, сім одиниць спецтехніки та 44 БпЛА.

Знищено: 95 укриттів для особового складу та стартовий майданчик запуску БпЛА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Лютого 2025 в 12:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог двічі безуспішно атакував у районі Вовчанська, повідомляє ОТУВ «Харків».".