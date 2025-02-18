Новини Харкова — головне за 18 лютого: постраждалі через обстріли, бої

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

14:32

Харківщина може отримати від Фінляндії близько €2 млн: на що підуть кошти

Уряд Фінляндії планує спрямувати до €2 мільйонів на розвиток енергетичної децентралізації на Харківщині, повідомили у ХОВА. Це питання обговорили під час зустрічі начальника ХОВА Олега Синєгубова та голови організації фінських волонтерів «Zero Line» Еркка Хюверінена.

«Наразі Харківщина потребує понад 40 модульних котелень, понад 90 когенераційних установок та понад 100 генераторів високої потужності. Попри виклики повномасштабної війни продовжуємо залучати гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів і спільно працювати над відбудовою та розвитком нашої області», – повідомив Синєгубов.

Тим часом голова організації фінських волонтерів наголосив на своїй готовності до співпраці у напрямку гуманітарної підтримки жителів Харківщини.

12:46

Двох окупантів взяли у полон на півночі Харківщини – ЗСУ

Минулої доби ворог двічі безуспішно атакував в районі Вовчанська, повідомляє ОТУВ «Харків».

За даними захисників, окупанти завдали чотири авіаудари із застосуванням чотирьох КАБів та 16 НАРів, а також 72 удари дронами-камікадзе. Крім цього, здійснили 465 обстрілів позицій українських воїнів.

Втрати супротивника за минулу добу склали 62 особи, з них безповоротні – 23, санітарні – 37, полонені – два.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 62 одиниці озброєння та військової техніки.

12:13

Авіаудар по центру Золочева: як розбирали завали зруйнованої будівлі

Рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків ранкового ворожого авіаудару по селищу Золочів, розповіли у ГУ ДСНС в Харківській області.

«У результаті вибуху повністю зруйновано адміністративну будівлю. Крім того, пошкоджень зазнали поруч розташовані будинок культури, адміністративні приміщення, об’єкти торгівлі та двоповерховий житловий будинок», – зазначили у ДСНС.

Рятувальники додали, що пожежі внаслідок «прильоту» не було. Водночас бійці ДСНС спільно з комунальниками розбирали завали зруйнованої будівлі.

11:48

Допомагав ворогу “приватизувати” підприємства на Харківщині: кого підозрює СБУ

Як пише прессекретар Управління СБУ у Харківській області Владислав Абдула, зрадником, за даними силовиків, виявився 51-річний мешканець Куп’янська.

“Під час окупації рашистами районного центру чоловік добровільно очолив відділ у так званому «управлінні економічного розвитку» окупаційної адміністрації Харківської області. Правоохоронці встановили, що колаборант відповідав за «інвентаризацію» усіх машинобудівних та агропромислових підприємств, які опинилися під окупацією на Харківщині. Крім того, він особисто звітував рашистам про результати такої перевірки”, – розповіли правоохоронці.

Вже після таких “перевірок” ворог незаконно “приватизував” підприємства.

“За вказівкою фігуранта його підлеглі виготовляли нові статутні документи за законодавством рф, реєстрували їх вже за стандартами рф, після чого незаконно обкладали податковими зобов’язаннями на користь окупаційної влади“, – пояснюють у СБУ.

Перед деокупацією Куп’янська фігурант справи втік на територію РФ і зараз там ховається від правоохоронців.

“Наразі на підставі зібраних співробітниками Служби безпеки доказів фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Тривають комплексні заходи для встановлення місця перебування колаборанта та притягнення його до передбаченої Законом кримінальної відповідальності”, – додали силовики.

09:14

Четверо поранених, зруйновані дома та адмінбудівлі: Синєгубов про “прильоти”

Протягом доби ворог бив по Куп’янському, Богодухівському, Ізюмському району, також дісталося і Харкову, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Напередодні вранці росіяни обстріляли Богодухівський район – там унаслідок ударів дронів пошкоджені будинки та господарські споруди. Після обіду ворог почав бити вже по Купʼянщині. Близько 15:00 у селі Пристін впав FPV-дрон, постраждав 38-річний чоловік.

“16:00 Куп’янський р-н, Дворічанська ТГ, с. Кутьківка. Внаслідок удару FPV-дроном постраждали троє чоловіків 23,49,50 років. 17 лютого 23:50 Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ. Внаслідок влучання БПЛА «Герань» пошкоджено складську будівлю”, – пише Синєгубов.

Вранці 18 лютого ЗС РФ спочатку обстріляли Ізюмський район – через удар РСЗВ зруйновані господарські споруди. Трохи згодом, о 05:00, дісталося вже Золочівщині.

“18 лютого 05:00 Богодухівський р-н, м. Золочів. Внаслідок влучання КАБ зруйновано будівлю соцзахисту. Пошкоджено адміністративні будівлі та багатоквартирний двоповерховий будинок”, – повідомив начальник ХОВА.

Також він нагадав, що напередодні вдень прилетіло і по Харкову – через падіння уламків дрона “Молния-1” пошкоджений дах гуртожитку.

08:20

Про бої на Харківському та Куп’янському напрямку розповіли у Генштабі

Вранці 18 лютого у Генштабі ЗСУ поінформували про штурми ворога на різних ділянках у Харківській області.

На Харківському напрямку росіяни намагалися двічі наступати в районі Вовчанська, проте просунутися їм не вдалося. На Куп’янському – зафіксували десять атак окупантів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Тополі, Петропавлівка, Глушківка, Загризове та в напрямку Новоосинового“, – уточнили у ГШ.

Також ворог скинув авіабомби на Ветеринарне та Охрімівку.

07:02

Літали безпілотники та КАБи: як минула ніч на Харківщині

Напередодні о 21:02 Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу в Харкові та області – над регіоном зафіксували безпілотники.

Після опівночі над Харківщиною помітили нову групу БпЛА.

О 02:44 небо над областю стало чистим, пролунав відбій. А о 04:45 тривогу увімкнули знову – на північному сході ЗСУ помітили активність ворожої авіації.

Після чого на Харківщину полетіли КАБи.

Відбій тривоги на Харківщині (крім Вовчанської та Липецької громади) дали о 05:20.