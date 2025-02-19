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Понад 40 авіаударів пережила Золочівщина з початку лютого: яка ситуація

Суспільство 13:16   19.02.2025
Вікторія Яковенко
Понад 40 авіаударів пережила Золочівщина з початку лютого: яка ситуація Скриншот

Начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко повідомив в етері «Суспільне. Студія», що з початку лютого в громаді зафіксували 42 авіаудари.

Зокрема, він розповів про «приліт» КАБ, який стався напередодні, 18 лютого.

«500-кілограмова бомба влучила в управління соцзахисту. На жаль, воно повністю зруйноване. Ми проводимо вже другий день роботу по локалізації цих ударів. Всі комп’ютери, флешки, бази даних, які отримують або гуманітарну допомогу, або мобілізовані, вся робота сьогодні стоїть. Ми провели певну роботу щодо переселення цього структурного підрозділу в більш безпечні кабінети. Також селищна рада зруйнована, вибиті вікна, дах побитий. Сьогодні лише відновили теплопостачання», – сказав Коваленко.

За його даними, відновити роботу управління соцзахисту зможуть завтра-післязавтра.

Коваленко також уточнив, що після таких потужних ударів із Золочева почали виїжджати люди.

«Це можуть бути десятки чи сотні», – зазначив він.

Коваленко поінформував, що наразі у громаді працюють ринок, магазини, кав’ярні, лікарня, банк та аптеки. Коли є інформація про загрози, люди одразу ховаються.

«На сьогоднішній день я не вважаю ситуацію критичною», – констатував Коваленко.

Нагадаємо, вранці 18 лютого о 04:52 ворог скинув на Золочів КАБ, повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Внаслідок влучання бомби зруйнована будівля соцзахисту, інформував голова ХОВА Олег Синєгубов.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко повідомив в етері «Суспільне. Студія», що з початку лютого в громаді зафіксували 42 авіаудари.".