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Враг усилил авиаудары по Харьковщине: Генштаб о пострадавших селах

Фронт 08:17   20.12.2024
Оксана Горун
Враг усилил авиаудары по Харьковщине: Генштаб о пострадавших селах Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 20 декабря проинформировал, что ВС РФ за сутки нанесли авиаудары по шести населенным пунктам Харьковской области.

«Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах Александровка, Цуповка, Малые Проходы, Веселое, Уды, Лозовая», — сообщили в Генштабе.

В целом по территории Украины за сутки российская армия нанесла 65 авиаударов, сбросив 112 КАБ. На Харьковщине активизация действий вражеской авиации происходит после относительного затишья, которое в Силах обороны объясняли ограниченностью ресурсов оккупантов и их применением  на других направлениях.

«На Харьковском направлении враг наступательных действий не проводил, однако активно применял авиацию», — дополнили эту картину в ГШ.

На Купянском направлении, по информации Генштаба ВСУ, за сутки было десять атак. Штурмы отражали вблизи Лозовой, Загрызового и Колесниковки.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 191 боевое столкновение. Силы обороны поразили девять районов сосредоточения захватчиков, их вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и еще две важные цели противника.

В Генштабе опубликовали актуальные данные о потерях ВС РФ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 08:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 20 декабря проинформировал, что ВС РФ за сутки нанесли авиаудары по шести населенным пунктам Харьковской области".