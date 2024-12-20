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Ворог посилив авіаудари по Харківщині: Генштаб про постраждалі села

Фронт 08:17   20.12.2024
Оксана Горун
Ворог посилив авіаудари по Харківщині: Генштаб про постраждалі села Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 20 грудня поінформував, що ЗС РФ за добу завдали авіаударів по шістьох населених пунктах Харківської області.

“Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах Олександрівка, Цупівка, Малі Проходи, Веселе, Уди, Лозова”, – повідомили в Генштабі.

Загалом по території України за добу російська армія завдала 65 авіаударів, скинувши 112 КАБів. На Харківщині активізація дій ворожої авіації відбувається після відносного затишшя, яке в Силах оборони пояснювали обмеженістю ресурсів окупантів та застосуванням цих ресурсів на інших напрямках.

“На Харківському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте активно застосовував авіацію”, – доповнили цю картину в ГШ.

На Куп’янському напрямку, за інформацією Генштабу ЗСУ, за добу було десять атак. Штурми відбивали поблизу Лозової, Загризового та Колісниківки.

Загалом на фронті в Україні зафіксували 191 бойове зіткнення. Сили оборони вразили дев’ять районів зосередження загарбників, їх озброєння та військової техніки, чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та ще дві важливі цілі противника.

У Генштабі опублікували актуальні дані про втрати ЗС РФ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 08:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 20 грудня поінформував, що ЗС РФ за добу завдали авіаударів по шістьох населених пунктах Харківської області".