Терехов розповів про КАБи та нову тривогу в Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону 8 грудня підтвердив дані військових: “прильотів” КАБів по місту останніми днями поменшало.

“Наші військові праві. Дійсно поменшало вибухів у Харкові й обстрілів в КАБами, на щастя. Але потрібно бути дуже обережними, бо постійно лунає повітряна тривога. І що стосується Харківської області, що стосується передмістя Харкова, то, на жаль, вибухи роздаються й КАБи летять, тому лунає повітряна тривога. Ще раз хочу звернутися до харків’ян, до всіх, хто перебуває сьогодні в Харкові, щоб дослухалися до повітряних тривог, що лунають, і були дуже-дуже обережні“, — сказав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також прокоментував нещодавній тестовий запуск нової системи повітряної тривоги в Харкові. Її випробували цього тижня.

“Ми протестували цю систему. Цю систему ми побудували, ми зробили проєкт, його погодили з військовими та протестували. Тест був вдалим, хочу сказати. І сьогодні все – справа за військовими, коли вони дадуть нам дозвіл і приєднаються до того, щоб у Харкові була диференційована система повітряних тривог. Насправді для нас це дуже важливо, бо сьогодні лунають повітряні тривоги, коли летять і КАБи, й балістика, не до міста Харкова, а до Харківської області. І кількість цих повітряних тривог дуже-дуже велика. І звісно: хтось прислухається, хтось не прислухається до повітряних тривог. Ми зробили таку систему, що оповіщення буде тільки в тому разі, коли летить до Харкова. Тому люди будуть прислухатися, будуть більш уважними та будуть розуміти, що коли лунає повітряна тривога, то обов’язково до Харкова щось летить“, – пояснив ідею міський голова.

Він також зазначив, що із запровадженням нової тривоги інакше працюватимуть державні установи та банки. Вони закриватимуться рідше, а значить, життя в Харкові стане комфортнішим.