Live
  • Нд 08.12.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.81

Терехов розповів про КАБи та нову тривогу в Харкові

Події 11:53   08.12.2024
Оксана Горун
Терехов розповів про КАБи та нову тривогу в Харкові Фото: пресслужба ХМР

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону 8 грудня підтвердив дані військових: “прильотів” КАБів по місту останніми днями поменшало.

Наші військові праві. Дійсно поменшало вибухів у Харкові й обстрілів в КАБами, на щастя. Але потрібно бути дуже обережними, бо постійно лунає повітряна тривога. І що стосується Харківської області, що стосується передмістя Харкова, то, на жаль, вибухи роздаються й КАБи летять, тому лунає повітряна тривога. Ще раз хочу звернутися до харків’ян, до всіх, хто перебуває сьогодні в Харкові, щоб дослухалися до повітряних тривог, що лунають, і були дуже-дуже обережні“, — сказав Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також прокоментував нещодавній тестовий запуск нової системи повітряної тривоги в Харкові. Її випробували цього тижня.

Ми протестували цю систему. Цю систему ми побудували, ми зробили проєкт, його погодили з військовими та протестували. Тест був вдалим, хочу сказати. І сьогодні все – справа за військовими, коли вони дадуть нам дозвіл і приєднаються до того, щоб у Харкові була диференційована система повітряних тривог. Насправді для нас це дуже важливо, бо сьогодні лунають повітряні тривоги, коли летять і КАБи, й балістика, не до міста Харкова, а до Харківської області. І кількість цих повітряних тривог дуже-дуже велика. І звісно: хтось прислухається, хтось не прислухається до повітряних тривог. Ми зробили таку систему, що оповіщення буде тільки в тому разі, коли летить до Харкова. Тому люди будуть прислухатися, будуть більш уважними та будуть розуміти, що коли лунає повітряна тривога, то обов’язково до Харкова щось летить“, – пояснив ідею міський голова.

Читайте також: За Терехова готова проголосувати знову більш ніж половина харків’ян – політолог

Він також зазначив, що із запровадженням нової тривоги інакше працюватимуть державні установи та банки. Вони закриватимуться рідше, а значить, життя в Харкові стане комфортнішим. 

Автор: Оксана Горун
Популярно
Терехов розповів про КАБи та нову тривогу в Харкові
Терехов розповів про КАБи та нову тривогу в Харкові
08.12.2024, 11:53
КАБів на Харківщину летить менше: що змінилося, розповіли у ЗСУ
КАБів на Харківщину летить менше: що змінилося, розповіли у ЗСУ
08.12.2024, 10:55
Новини Харкова — головне за 8 грудня: нічний наліт “шахедів”, фронт
Новини Харкова — головне за 8 грудня: нічний наліт “шахедів”, фронт
08.12.2024, 12:04
Нічна атака “шахедів”: Синєгубов повідомив, де знайшли уламки БПЛА
Нічна атака “шахедів”: Синєгубов повідомив, де знайшли уламки БПЛА
08.12.2024, 08:44
Асад утік: режим диктатора в Сирії пав, заявляють повстанці
Асад утік: режим диктатора в Сирії пав, заявляють повстанці
08.12.2024, 07:51
Чоловік загинув у вогні на Харківщині, ще двоє постраждали
Чоловік загинув у вогні на Харківщині, ще двоє постраждали
08.12.2024, 08:05

Новини за темою:

11:51
Більш ніж 5 тисяч тривог оголошували на Харківщині від початку війни
19:34
Терехов запропонував МcDonald’s відкрити ресторани в переходах метро Харкова
22:05
Новини Харкова — головне за 18.11: відключення світла, Зеленський у Куп’янську
22:15
Головні новини Харкова 27.09: удар КАБу, фізрука підозрюють у зґвалтуванні
14:04
Динаміка пішла вгору – Терехов про удари авіабомбами по Харкову

Ви читали новину: «Терехов розповів про КАБи та нову тривогу в Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 11:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону 8 грудня підтвердив дані військових: “прильотів” КАБів по місту останніми днями поменшало".