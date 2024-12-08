Терехов рассказал про КАБы и новую тревогу в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона 8 декабря подтвердил данные военных: «прилетов» КАБов по городу в последние дни стало меньше.

«Наши военные правы. Действительно уменьшилось количество взрывов в Харькове и обстрелов в КАБами, к счастью. Но нужно быть очень осторожными, потому что постоянно звучит воздушная тревога. И что касается Харьковской области, что касается пригородов Харькова, то, к сожалению, взрывы раздаются, КАБы летят, поэтому звучит воздушная тревога. Еще раз хочу обратиться к харьковчанам и всем кто находится сегодня в Харькове, чтобы прислушались к раздающимся воздушным тревогам и были очень осторожны», — сказал Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также прокомментировал недавний тестовый запуск новой системы воздушной тревоги в Харькове. Ее испытали на этой неделе.

«Мы протестировали эту систему. Эту систему мы построили, мы сделали проект, согласовали его с военными и протестировали. Тест был удачным, я хочу сказать. И сегодня все – дело за военными, когда они дадут нам разрешение и присоединятся к тому, чтобы в Харькове была дифференцированная система воздушных тревог. На самом деле для нас это очень важно, потому что сегодня раздаются воздушные тревоги, когда летят и КАБы, и баллистика не по Харькову, а по Харьковской области. И количество этих воздушных тревог очень-очень велико. И конечно: кто-то прислушивается, кто-то не прислушивается к воздушным тревогам. Мы сделали такую ​​систему, что оповещение будет только в том случае, когда летит по Харькову. Поэтому люди будут прислушиваться, будут внимательнее и будут понимать, что когда раздается воздушная тревога, то обязательно в Харьков что-то летит», — пояснил идею городской голова.

Он также отметил, что с введением новой тревоги иначе будут работать государственные учреждения и банки. Они будут закрываться реже, а значит, жизнь в Харькове станет комфортнее.