За Терехова готовы проголосовать снова более половины харьковчан – политолог

Почему мэр Харькова Игорь Терехов настолько популярен у жителей города, рассказала в интервью МГ «Объектив» политолог, доцент кафедры политологии Каразинского университета Юлия Биденко.

«В ежегодном муниципальном опросе есть пункт: насколько вы готовы проголосовать за действующего мэра? И Харьков как раз один из городов, где такая готовность населения самая высокая. И у меня нет поводов для удивления из-за двоих феноменов», — отметила политология.

Первый – это то, что в Харькове политологи наблюдают «единение вокруг флага». Это не только собственно флаг Украины, но и «мобилизация всех – и оппозиции, и гражданского общества вокруг режима выживания города и взаимной поддержки», пояснила Биденко.

«Во-вторых, мэр почти не покидает Харьков, его отъезды минимальны, он на месте прилетов сразу после того, как эти катастрофы случаются и лично участвует в ликвидации последствий, что производит очень большое впечатление на большинство харьковчан и тех, кто просто анализирует ситуацию. Поэтому у него очень высокие шансы действительно переизбраться, если делать прогнозы и рассматривать оптимистические сценарии для Харькова», — отметила политология.

Но если начальник ХОВА Олег Синегубов тоже будет претендовать на должность мэра Харькова, тогда возможно обострение борьбы между ним и Тереховым.

«Но пока Харьков в режиме выживания. И все понимают, что нужно сначала выжить и сохранить Харьков как можно целее, чтобы после этого бороться за симпатии его жителей», — подчеркнула Биденко.