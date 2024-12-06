За Терехова готовы проголосовать снова более половины харьковчан – политолог
Почему мэр Харькова Игорь Терехов настолько популярен у жителей города, рассказала в интервью МГ «Объектив» политолог, доцент кафедры политологии Каразинского университета Юлия Биденко.
«В ежегодном муниципальном опросе есть пункт: насколько вы готовы проголосовать за действующего мэра? И Харьков как раз один из городов, где такая готовность населения самая высокая. И у меня нет поводов для удивления из-за двоих феноменов», — отметила политология.
Первый – это то, что в Харькове политологи наблюдают «единение вокруг флага». Это не только собственно флаг Украины, но и «мобилизация всех – и оппозиции, и гражданского общества вокруг режима выживания города и взаимной поддержки», пояснила Биденко.
«Во-вторых, мэр почти не покидает Харьков, его отъезды минимальны, он на месте прилетов сразу после того, как эти катастрофы случаются и лично участвует в ликвидации последствий, что производит очень большое впечатление на большинство харьковчан и тех, кто просто анализирует ситуацию. Поэтому у него очень высокие шансы действительно переизбраться, если делать прогнозы и рассматривать оптимистические сценарии для Харькова», — отметила политология.
Но если начальник ХОВА Олег Синегубов тоже будет претендовать на должность мэра Харькова, тогда возможно обострение борьбы между ним и Тереховым.
«Но пока Харьков в режиме выживания. И все понимают, что нужно сначала выжить и сохранить Харьков как можно целее, чтобы после этого бороться за симпатии его жителей», — подчеркнула Биденко.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 19:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Почему мэр Харькова Игорь Терехов настолько популярен у жителей города, рассказала в интервью МГ «Объектив» политолог Юлия Биденко.".