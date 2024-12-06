В одном из районов Харькова два дня будут отключать свет: причина и адреса

Во вторник и среду, 10-11 декабря, с 08:00 до 19:00 будет обесточена часть потребителей Салтовского района Харькова.

Как сообщили в АО «Харьковоблэнерго», в это время специалисты будут проводить аварийно-восстановительные работы.

Свет будут отключать по следующим адресам:

🔹 Салтовское шоссе: д. 228, 230, 236, 238, 240, 240А, 240Б, 240В, 240Г, 242, 242А, 242В, 244, 248, 250, 250а, 252, 254, 256, 256а, 256В;

🔹 ул. Карпатский: д. 67-111 (непарная сторона), 62-102 (парная сторона);

🔹 пр-д Карпатский: д. 11;

🔹 1-й пр-д Карпатский: д. 3-8; в-д Карпатский: д. 15;

🔹 пр-т Тракторостроителей: д. 2-86 (парная сторона);

🔹 ул. Литовская: д. 154-168 (парная сторона); 141-153 (непарная сторона);

🔹 ул. Благодатная: 1-61, 65-103 (непарная сторона); д. 2, б. 50;

🔹 ул. Эстонская: д. 68, 70, 72, 78, 82;

🔹 ул. Соловьиная: д. 1-43 (непарная сторона); д. 2, 6-42 (парная сторона);

🔹 ул. Единства: 171 (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, С, К, К1, К4), 171/2, 177, 177А, 177Б, 179, 179А, 179Б;

🔹 ул. Велозаводская, 35;

🔹 ул. Амосова: 9А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 19; б. 6, 6А, 18, 20, 24, 26.

Читайте также: Появился новый график отключений света на Харьковщине с 7 по 13 декабря