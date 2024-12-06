В одному з районів Харкова два дні відключатимуть світло: причина і адреси

У вівторок та середу, 10-11 грудня, з 08:00 до 19:00 буде знеструмлено частину споживачів Салтівського району Харкова.

Як повідомили в АТ «Харківобленерго», у цей час фахівці проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи.

Світло відключатимуть за такими адресами:

🔹 Салтівське шосе: б. 228, 230, 236, 238, 240, 240А, 240Б, 240В, 240Г, 242, 242А, 242В, 244, 248, 250, 250а, 252, 254, 256, 256а, 256В;

🔹 вул. Карпатська: б. 67-111 (непарна сторона), 62-102 (парна сторона);

🔹 пр-д Карпатський: б. 11;

🔹 1-й пр-д Карпатський: б. 3-8; в-д Карпатський: б. 15;

🔹 пр-т Тракторобудівників: б. 2-86 (парна сторона);

🔹 вул. Литовська: б. 154-168 (парна сторона); 141-153 (непарна сторона);

🔹 вул. Благодатна: 1-61, 65-103 (непарна сторона); б. 2, б. 50;

🔹 вул. Естонська: б. 68, 70, 72, 78, 82;

🔹 вул. Солов’їна: б. 1-43 (непарна сторона); б. 2, 6-42 (парна 🔹 сторона);

🔹 вул. Єдності: 171 (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К, К1, К4), 171/2, 177, 177А, 177Б, 179, 179А, 179Б;

🔹 вул. Велозаводська, 35;

🔹 вул. Амосова: 9А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 19; б. 6, 6А, 18, 20, 24, 26.