В одному з районів Харкова два дні відключатимуть світло: причина і адреси
У вівторок та середу, 10-11 грудня, з 08:00 до 19:00 буде знеструмлено частину споживачів Салтівського району Харкова.
Як повідомили в АТ «Харківобленерго», у цей час фахівці проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи.
Світло відключатимуть за такими адресами:
🔹 Салтівське шосе: б. 228, 230, 236, 238, 240, 240А, 240Б, 240В, 240Г, 242, 242А, 242В, 244, 248, 250, 250а, 252, 254, 256, 256а, 256В;
🔹 вул. Карпатська: б. 67-111 (непарна сторона), 62-102 (парна сторона);
🔹 пр-д Карпатський: б. 11;
🔹 1-й пр-д Карпатський: б. 3-8; в-д Карпатський: б. 15;
🔹 пр-т Тракторобудівників: б. 2-86 (парна сторона);
🔹 вул. Литовська: б. 154-168 (парна сторона); 141-153 (непарна сторона);
🔹 вул. Благодатна: 1-61, 65-103 (непарна сторона); б. 2, б. 50;
🔹 вул. Естонська: б. 68, 70, 72, 78, 82;
🔹 вул. Солов’їна: б. 1-43 (непарна сторона); б. 2, 6-42 (парна 🔹 сторона);
🔹 вул. Єдності: 171 (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, К, К1, К4), 171/2, 177, 177А, 177Б, 179, 179А, 179Б;
🔹 вул. Велозаводська, 35;
🔹 вул. Амосова: 9А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 19; б. 6, 6А, 18, 20, 24, 26.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: салтовский район, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 15:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок та середу, 10-11 грудня, з 08:00 до 19:00 буде знеструмлено частину споживачів Салтівського району Харкова.".