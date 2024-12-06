З’явився новий графік відключень світла на Харківщині з 7 по 13 грудня

Оновлений графік відключень електрики в Харківській області на період з 7 по 13 грудня опублікували в АТ «Харківобленерго».

Усі абоненти поділені на шість груп, для кожної з яких передбачене вимкнення світла на три години на добу.

«У разі застосування додаткових заходів обмеження електропостачання в Харкові та Харківській області будемо додатково повідомляти в телеграм-каналі», – зазначили енергетики.