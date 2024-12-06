Відключення світла на Харківщині: кого торкнуться та скільки триватимуть
Фото: АТ “Харківобленерго”
Про те, що 6 грудня на Харківщині запровадять погодинні відключення світла, повідомили в АТ “Харківобленерго”.
У побутових користувачів світла не буде з 06:00 до 22:00. У бізнесу та промисловості – з 05:00 до 23:00.
Раніше обленерго публікувало графік відключення електроенергії з 30 листопада до 6 грудня. Визначити свою групу можна за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 07:13;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що 6 грудня на Харківщині запровадять погодинні відключення світла, повідомили в АТ “Харківобленерго”.".