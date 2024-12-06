Відключення світла на Харківщині: кого торкнуться та скільки триватимуть

Про те, що 6 грудня на Харківщині запровадять погодинні відключення світла, повідомили в АТ “Харківобленерго”.

У побутових користувачів світла не буде з 06:00 до 22:00. У бізнесу та промисловості – з 05:00 до 23:00.

Раніше обленерго публікувало графік відключення електроенергії з 30 листопада до 6 грудня. Визначити свою групу можна за посиланням.