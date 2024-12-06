Live
  • Пт 06.12.2024
  • Харків  -1°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.81

Відключення світла на Харківщині: кого торкнуться та скільки триватимуть

Суспільство 07:13   06.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Відключення світла на Харківщині: кого торкнуться та скільки триватимуть Фото: АТ “Харківобленерго”

Про те, що 6 грудня на Харківщині запровадять погодинні відключення світла, повідомили в АТ “Харківобленерго”.

У побутових користувачів світла не буде з 06:00 до 22:00. У бізнесу та промисловості – з 05:00 до 23:00.

Раніше обленерго  публікувало  графік відключення електроенергії з 30 листопада до 6 грудня. Визначити свою групу можна за  посиланням.

Читайте також: Снігова стихія накриє Харків та область: прогноз погоди на 6 грудня.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
ДСНС: шість пожеж було на Харківщині, одна – зі смертельним наслідком
ДСНС: шість пожеж було на Харківщині, одна – зі смертельним наслідком
06.12.2024, 07:55
ЗСУ звільнили частину територій на Харківському напрямку – ISW
ЗСУ звільнили частину територій на Харківському напрямку – ISW
06.12.2024, 07:38
Новини Харкова — головне за 6 грудня: як минула ніч
Новини Харкова — головне за 6 грудня: як минула ніч
06.12.2024, 07:59
Відключення світла на Харківщині: кого торкнуться та скільки триватимуть
Відключення світла на Харківщині: кого торкнуться та скільки триватимуть
06.12.2024, 07:13
Сьогодні 6 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 6 грудня: яке свято та день в історії
06.12.2024, 06:00
Снігова стихія накриє Харків і область: прогноз погоди на 6 грудня
Снігова стихія накриє Харків і область: прогноз погоди на 6 грудня
05.12.2024, 18:29

Новини за темою:

09:41
Коли другого грудня відключатимуть світло, повідомили в “Харківобленерго”
13:45
Без світла у неділю залишиться один із районів Харкова: адреси
12:08
Як вимикатимуть світло на Харківщині наступного тижня: з’явився графік
19:27
Світло в Харкові та області 29 листопада можуть вимикати протягом усієї доби
11:43
Села в Борівській громаді знову зі світлом, воно зникло після обстрілів РФ

Ви читали новину: «Відключення світла на Харківщині: кого торкнуться та скільки триватимуть»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 07:13;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що 6 грудня на Харківщині запровадять погодинні відключення світла, повідомили в АТ “Харківобленерго”.".