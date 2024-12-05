Снігова стихія накриє Харків і область: прогноз погоди на 6 грудня

У п’ятницю, 6 грудня, у Харкові та області вночі йтиме невеликий сніг та мокрий сніг. Вдень можливі сніг, мокрий сніг та дощ.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – близько 0, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 4 градусів морозу до 1 тепла, вдень – від 3 морозу до 2 тепла. Слабке налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. Подекуди туман, видимість 200-500 метрів.

Вітер південно-східний – 5-10 м/с.