Снігова стихія накриє Харків і область: прогноз погоди на 6 грудня
Фото: Василь Голосний
У п’ятницю, 6 грудня, у Харкові та області вночі йтиме невеликий сніг та мокрий сніг. Вдень можливі сніг, мокрий сніг та дощ.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – близько 0, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 4 градусів морозу до 1 тепла, вдень – від 3 морозу до 2 тепла. Слабке налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. Подекуди туман, видимість 200-500 метрів.
Вітер південно-східний – 5-10 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 18:29;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 6 грудня, у Харкові та області вночі йтиме невеликий сніг та мокрий сніг. Вдень можливі сніг, мокрий сніг та дощ.".