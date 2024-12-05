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Як отримати “Зимову єПідтримку” на “Укрпошті”, розповіли у ХОВА

Суспільство 11:17   05.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як отримати “Зимову єПідтримку” на “Укрпошті”, розповіли у ХОВА

З 4 грудня люди, які отримують пенсії чи соцвиплати на “Укрпошті”, можуть отримати у відділеннях ще й 1000 гривень за програмою “Зимова єПідтримка”.

“Відсьогодні розпочинаються виплати для понад двох мільйонів українців, які отримують пенсії та соціальні виплати через Укрпошту. Це насамперед люди старшого віку, люди з інвалідністю, багато з яких проживають у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Укрпошта забезпечила комфортні умови для отримання допомоги. Все, що потрібно, — дочекатися візиту листоноші або прийти у відділення у день отримання пенсії”, – пояснила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У ХОВА також уточнили, що отримати на “Укрпошті” гроші зможуть не всі, а лише деякі категорії громадян:

– Люди 60+, які отримують пенсії через Укрпошту.

– Люди з інвалідністю 1 і 2 групи, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу.

– Люди з інвалідністю з дитинства 1 і 2 групи.

– Люди, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А.

– Люди, які отримують пенсії або соціальні виплати через Укрпошту на територіях активних бойових дій.

При цьому додатково подавати заяви на отримання коштів не потрібно – списки самостійно сформують у Міністерстві соцполітики. А про нарахування грошей сповістять працівники “Укрпошти” під час виплати пенсії чи соціальної допомоги у грудні.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2024 в 11:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 4 грудня люди, які отримують пенсії чи соцвиплати на “Укрпошті”, можуть отримати у відділеннях ще й 1000 гривень за програмою “Зимова єПідтримка”.".