Як отримати “Зимову єПідтримку” на “Укрпошті”, розповіли у ХОВА

З 4 грудня люди, які отримують пенсії чи соцвиплати на “Укрпошті”, можуть отримати у відділеннях ще й 1000 гривень за програмою “Зимова єПідтримка”.

“Відсьогодні розпочинаються виплати для понад двох мільйонів українців, які отримують пенсії та соціальні виплати через Укрпошту. Це насамперед люди старшого віку, люди з інвалідністю, багато з яких проживають у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Укрпошта забезпечила комфортні умови для отримання допомоги. Все, що потрібно, — дочекатися візиту листоноші або прийти у відділення у день отримання пенсії”, – пояснила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У ХОВА також уточнили, що отримати на “Укрпошті” гроші зможуть не всі, а лише деякі категорії громадян:

– Люди 60+, які отримують пенсії через Укрпошту.

– Люди з інвалідністю 1 і 2 групи, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу.

– Люди з інвалідністю з дитинства 1 і 2 групи.

– Люди, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А.

– Люди, які отримують пенсії або соціальні виплати через Укрпошту на територіях активних бойових дій.

При цьому додатково подавати заяви на отримання коштів не потрібно – списки самостійно сформують у Міністерстві соцполітики. А про нарахування грошей сповістять працівники “Укрпошти” під час виплати пенсії чи соціальної допомоги у грудні.