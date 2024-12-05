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Как получить «Зимнюю єПідтримку» на «Укрпочте», рассказали в ХОВА

Общество 11:17   05.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Как получить «Зимнюю єПідтримку» на «Укрпочте», рассказали в ХОВА Фото: ХОВА

С 4 декабря люди, которые получают пенсии или соцвыплаты на «Укрпочте», могут получить в отделениях и 1000 гривен по программе «Зимняя єПідтримка».

«С сегодняшнего дня начинаются выплаты более чем двум миллионам украинцев, которые получают пенсии и социальные выплаты через «Укрпочту». Это, прежде всего, люди старшего возраста, люди с инвалидностью, многие из которых проживают в сельской местности и на прифронтовых территориях. «Укрпочта» обеспечила комфортные условия получения помощи. Все, что нужно, — дождаться визита почтальона или прийти в отделение в день получения пенсии», – объяснила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

В ХОВА также уточнили, что получить на «Укрпочте» деньги смогут не все, а лишь некоторые категории граждан:

— люди 60+, получающие пенсии через «Укрпочту».
— люди с инвалидностью 1 и 2 группы, получающие пенсию по инвалидности или социальной помощи.
— люди с инвалидностью с детства 1 и 2 группы.
— люди, получающие надбавку по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы А.
— люди, получающие пенсии или социальные выплаты через «Укрпочту» на территориях активных боевых действий.

При этом дополнительно подавать заявления для получения средств не нужно – списки самостоятельно сформируют в Министерстве соцполитики. А про начисление денег оповестят работники «Укрпочты» при выплате пенсии или социальной помощи в декабре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 11:17;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 4 декабря люди, которые получают пенсии или соцвыплаты на «Укрпочте», могут получить в отделениях и 1000 гривен по программе «Зимняя єПідтримка».".