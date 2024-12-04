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Еще один поезд на Рождество и Новый год будет ходить из Харькова в Карпаты

Транспорт 18:55   04.12.2024
Оксана Якушко
Еще один поезд на Рождество и Новый год будет ходить из Харькова в Карпаты Фото: Укрзалізниця

С 18 декабря по 12 января по маршруту Харьков – Ворохта – Харьков будет курсировать дополнительный поезд №201/202, сообщила Укрзалізниця.

Этот поезд дополнит расписание движения поезда № 1/2 с таким же сообщением, что курсирует через день.

Первый рейс из Харькова отправится 18 декабря и будет ходить по четным числам в декабре и нечетным – в январе.

Из Ворохты поезд будет отправляться по нечетным числам в декабре и по четным числам в январе.

По указанному направлению будет курсировать поезд категории «Ночной скорый».

В составе поезда есть вагоны типа купе и люкс, а также места для лиц с инвалидностью.

Читайте также: Когда начнут продавать билеты на новый поезд из Харькова в Черновцы — УЗ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 18:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 18 декабря по 12 января по маршруту Харьков – Ворохта – Харьков будет курсировать дополнительный поезд №201/202, сообщила Укрзалізниця.".