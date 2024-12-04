Еще один поезд на Рождество и Новый год будет ходить из Харькова в Карпаты

С 18 декабря по 12 января по маршруту Харьков – Ворохта – Харьков будет курсировать дополнительный поезд №201/202, сообщила Укрзалізниця.

Этот поезд дополнит расписание движения поезда № 1/2 с таким же сообщением, что курсирует через день.

Первый рейс из Харькова отправится 18 декабря и будет ходить по четным числам в декабре и нечетным – в январе.

Из Ворохты поезд будет отправляться по нечетным числам в декабре и по четным числам в январе.

По указанному направлению будет курсировать поезд категории «Ночной скорый».

В составе поезда есть вагоны типа купе и люкс, а также места для лиц с инвалидностью.