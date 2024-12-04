Еще один поезд на Рождество и Новый год будет ходить из Харькова в Карпаты
Фото: Укрзалізниця
С 18 декабря по 12 января по маршруту Харьков – Ворохта – Харьков будет курсировать дополнительный поезд №201/202, сообщила Укрзалізниця.
Этот поезд дополнит расписание движения поезда № 1/2 с таким же сообщением, что курсирует через день.
Первый рейс из Харькова отправится 18 декабря и будет ходить по четным числам в декабре и нечетным – в январе.
Из Ворохты поезд будет отправляться по нечетным числам в декабре и по четным числам в январе.
По указанному направлению будет курсировать поезд категории «Ночной скорый».
В составе поезда есть вагоны типа купе и люкс, а также места для лиц с инвалидностью.
Читайте также: Когда начнут продавать билеты на новый поезд из Харькова в Черновцы — УЗ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", Ворохта, Карпаты, поезд, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Еще один поезд на Рождество и Новый год будет ходить из Харькова в Карпаты»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 декабря 2024 в 18:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 18 декабря по 12 января по маршруту Харьков – Ворохта – Харьков будет курсировать дополнительный поезд №201/202, сообщила Укрзалізниця.".