Додатковий поїзд на Різдво і Новий рік ходитиме з Харкова до Карпат
З 18 грудня по 12 січня маршрутом Харків – Ворохта – Харків курсуватиме додатковий потяг №201/202, повідомила Укрзалізниця.
Цей поїзд доповнить розклад руху потяга № 1/2 з таким же сполученням, що наразі курсує через день.
Перший рейс із Харкова вирушить 18 грудня з подальшим відправленням по парних числах у грудні й непарним – у січні.
Із Ворохти поїзд відправлятиметься по непарних числах у грудні та по парних числах у січні. Перший рейс – 19 грудня.
За вказаним напрямком курсуватиме поїзд категорії «Нічний швидкий». Час відправлення з Харкова о 18:25 з прибуттям до Ворохти о 13:59. Відправлення з Ворохти о 16:30, прибуття до Харкова о 12:56.
У складі поїзда є вагони типу купе та люкс, а також передбачені місця для осіб з інвалідністю.
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- Категорії: Транспорт, Україна, Харків; Теги: АО "Укрзалізниця", Ворохта, Карпаты, поезд, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 18:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 18 грудня по 12 січня маршрутом Харків – Ворохта – Харків курсуватиме додатковий потяг №201/202, повідомила Укрзалізниця.".