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Додатковий поїзд на Різдво і Новий рік ходитиме з Харкова до Карпат

Транспорт 18:55   04.12.2024
Оксана Якушко
Додатковий поїзд на Різдво і Новий рік ходитиме з Харкова до Карпат

З 18 грудня по 12 січня маршрутом Харків – Ворохта – Харків курсуватиме додатковий потяг №201/202, повідомила Укрзалізниця.

Цей поїзд доповнить розклад руху потяга № 1/2 з таким же сполученням, що наразі курсує через день.

Перший рейс із Харкова вирушить 18 грудня з подальшим відправленням по парних числах у грудні й непарним – у січні.

Із Ворохти поїзд відправлятиметься по непарних числах у грудні та по парних числах у січні. Перший рейс – 19 грудня.

За вказаним напрямком курсуватиме поїзд категорії «Нічний швидкий». Час відправлення з Харкова о 18:25 з прибуттям до Ворохти о 13:59. Відправлення з Ворохти о 16:30, прибуття до Харкова о 12:56.

У складі поїзда є вагони типу купе та люкс, а також передбачені місця для осіб з інвалідністю.

Читайте також: Коли почнуть продавати квитки на новий поїзд з Харкова до Чернівців — УЗ

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2024 в 18:55;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 18 грудня по 12 січня маршрутом Харків – Ворохта – Харків курсуватиме додатковий потяг №201/202, повідомила Укрзалізниця.".