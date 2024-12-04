Додатковий поїзд на Різдво і Новий рік ходитиме з Харкова до Карпат

З 18 грудня по 12 січня маршрутом Харків – Ворохта – Харків курсуватиме додатковий потяг №201/202, повідомила Укрзалізниця.

Цей поїзд доповнить розклад руху потяга № 1/2 з таким же сполученням, що наразі курсує через день.

Перший рейс із Харкова вирушить 18 грудня з подальшим відправленням по парних числах у грудні й непарним – у січні.

Із Ворохти поїзд відправлятиметься по непарних числах у грудні та по парних числах у січні. Перший рейс – 19 грудня.

За вказаним напрямком курсуватиме поїзд категорії «Нічний швидкий». Час відправлення з Харкова о 18:25 з прибуттям до Ворохти о 13:59. Відправлення з Ворохти о 16:30, прибуття до Харкова о 12:56.

У складі поїзда є вагони типу купе та люкс, а також передбачені місця для осіб з інвалідністю.