Снежная стихия накроет Харьков и область: прогноз погоды на 6 декабря

В пятницу, 6 декабря, в Харькове и области ночью будет идти небольшой снег и мокрый снег. Днем возможны снег, мокрый снег и дождь.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем — около 0, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 4 градусов мороза до 1 тепла, днем — от 3 мороза до 2 тепла. Слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололед. Местами туман, видимость 200-500 метров.

Ветер юго-восточный — 5-10 м/с.