Снежная стихия накроет Харьков и область: прогноз погоды на 6 декабря
Фото: Василий Голосный
В пятницу, 6 декабря, в Харькове и области ночью будет идти небольшой снег и мокрый снег. Днем возможны снег, мокрый снег и дождь.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем — около 0, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 4 градусов мороза до 1 тепла, днем — от 3 мороза до 2 тепла. Слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололед. Местами туман, видимость 200-500 метров.
Ветер юго-восточный — 5-10 м/с.
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- • Дата публикации материала: 5 декабря 2024 в 18:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 6 декабря, в Харькове и области ночью будет идти небольшой снег и мокрый снег. Днем возможны снег, мокрый снег и дождь.".