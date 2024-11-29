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Як вимикатимуть світло на Харківщині наступного тижня: з’явився графік

Суспільство 12:08   29.11.2024
Вікторія Яковенко
Як вимикатимуть світло на Харківщині наступного тижня: з’явився графік Фото: АТ “Харківобленерго”

Оновлений графік відключень електрики на Харківщині на період з 30 листопада по 6 грудня опублікували в АТ «Харківобленерго».

Згідно з графіком, усі абоненти поділені на шість груп, для кожної з яких передбачене вимкнення світла на три години на добу.

«У разі застосування додаткових заходів обмеження електропостачання в Харкові та Харківській області будемо додатково повідомляти в телеграм-каналі «Харківобленерго», – зазначили енергетики.

график Харьковщина
Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2024 в 12:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оновлений графік відключень електрики на Харківщині на період з 30 листопада по 6 грудня опублікували в АТ «Харківобленерго».".