Як вимикатимуть світло на Харківщині наступного тижня: з’явився графік

Оновлений графік відключень електрики на Харківщині на період з 30 листопада по 6 грудня опублікували в АТ «Харківобленерго».

Згідно з графіком, усі абоненти поділені на шість груп, для кожної з яких передбачене вимкнення світла на три години на добу.

«У разі застосування додаткових заходів обмеження електропостачання в Харкові та Харківській області будемо додатково повідомляти в телеграм-каналі «Харківобленерго», – зазначили енергетики.