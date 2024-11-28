Новітні камери стежать за жителями Харківщини: у проєкт вклали 2,5 млн доларів

Ще один ситуаційний центр створили на Харківщині – ХОВА спільно з Нацполіцією коштом фонду Говарда Баффета. Меценат вклав у проєкт понад 2,5 мільйона доларів.

У ситуаційному центрі, створеному на базі ГУ Нацполіції у Харківській області, правоохоронці моніторять зображення із сотні камер відеоспостереження, встановлених на двадцяти ключових локаціях регіону та зібраних в єдину систему, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, над цим проєктом працювали два роки. Якість зображення, отриманого з камер, дозволяє розпізнавати не лише марки авто та державні номери, а й водіїв, пасажирів та перехожих. Обладнання оснащене тепловізорами та можливістю нічної зйомки.

«Наразі це такий фундамент, який дозволить нам побудувати безпечне місто, по всій території області, по всіх громадах. Йдеться не лише про прифронтові. Тут мова йде не стільки про військову складову, а саме про цивільну складову. Ми маємо наразі робити все можливе, щоб люди почувалися в безпеці», — пояснив Синєгубов.

Ця система відеоспостереження та аналізу, продовжив він, дозволить поліції підвищити ефективність запобігання злочинам та їхнього розкриття.

“Наявність такої системи буде зупиняти правопорушників”, – вважає начальник ХОВА.

Він додав, що наразі ХОВА комунікує з громадами щодо наповнення системи. Загалом серверне сховище розраховане на під’єднання 5 тисяч камер.

Зараз, як пояснив інспектор відділу забезпечення систем відеонагляду та електронного контролю В’ячеслав Чайка, за допомогою наявних камер шукають автомобілі, які зникли з місць автопригод або причетні до скоєння злочинів.

«Також камери відіграють роль раннього сповіщення населення, аби у разі необхідності попередити людей та уникнути ситуації, яка склалася на початку повномасштабного вторгнення. Водночас, якщо нам вдасться долучити до системи усі камери в області, а їх близько 6 тисяч, то це дасть змогу запобігати масовим заворушенням, крадіжкам та іншим злочинам», – додав начальник Управління кримінального аналізу в Харківській області Юрій Лемешко.

Нагадаємо, цього року в Харкові вже з’явився інший ситуаційний центр. Про його будівництво вперше повідомили в лютому. У мерії коментували, що в ньому цілодобово моніторять та аналізують оперативну обстановку, включно з воєнними загрозами. Саме дані центру планували використовувати під час впровадження диференціації повітряних тривог у місті.