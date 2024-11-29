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Как будут выключать свет на Харьковщине на следующей неделе: появился график

Общество 12:08   29.11.2024
Виктория Яковенко
Как будут выключать свет на Харьковщине на следующей неделе: появился график Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 30 ноября по 6 декабря опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».

Согласно графику, все абоненты поделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено выключение света на три часа в сутки.

«В случае применения дополнительных мер по ограничению электроснабжения в Харькове и Харьковской области будем дополнительно сообщать в Telegram-канале «Харьковоблэнерго», — отметили энергетики.

график Харьковщина
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 12:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 30 ноября по 6 декабря опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».".