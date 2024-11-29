Как будут выключать свет на Харьковщине на следующей неделе: появился график
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 30 ноября по 6 декабря опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».
Согласно графику, все абоненты поделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено выключение света на три часа в сутки.
«В случае применения дополнительных мер по ограничению электроснабжения в Харькове и Харьковской области будем дополнительно сообщать в Telegram-канале «Харьковоблэнерго», — отметили энергетики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2024 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 30 ноября по 6 декабря опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».".