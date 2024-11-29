Как будут выключать свет на Харьковщине на следующей неделе: появился график

Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 30 ноября по 6 декабря опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».

Согласно графику, все абоненты поделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено выключение света на три часа в сутки.

«В случае применения дополнительных мер по ограничению электроснабжения в Харькове и Харьковской области будем дополнительно сообщать в Telegram-канале «Харьковоблэнерго», — отметили энергетики.