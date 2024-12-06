Отключения света на Харьковщине: кого сегодня коснутся и сколько будут длиться
О том, что 6 декабря на Харьковщине введут почасовые отключения света, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
У бытовых пользователей света не будет с 06:00 до 22:00. У бизнеса и промышленности – с 05:00 до 23:00.
Ранее облэнерго публиковало график отключения электроэнергии с 30 ноября по 6 декабря. Определить свою группу можно по ссылке.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", отключения света, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 07:13;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что 6 декабря на Харьковщине введут почасовые отключения света, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".