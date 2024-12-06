Отключения света на Харьковщине: кого сегодня коснутся и сколько будут длиться

О том, что 6 декабря на Харьковщине введут почасовые отключения света, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

У бытовых пользователей света не будет с 06:00 до 22:00. У бизнеса и промышленности – с 05:00 до 23:00.

Ранее облэнерго публиковало график отключения электроэнергии с 30 ноября по 6 декабря. Определить свою группу можно по ссылке.