Live
  • Пт 06.12.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.6
  • EUR 43.81

Отключения света на Харьковщине: кого сегодня коснутся и сколько будут длиться

Общество 07:13   06.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Отключения света на Харьковщине: кого сегодня коснутся и сколько будут длиться

О том, что 6 декабря на Харьковщине введут почасовые отключения света, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

У бытовых пользователей света не будет с 06:00 до 22:00. У бизнеса и промышленности – с 05:00 до 23:00.

Ранее облэнерго публиковало график отключения электроэнергии с 30 ноября по 6 декабря. Определить свою группу можно по ссылке.

Читайте также: Снежная стихия накроет Харьков и область: прогноз погоды на 6 декабря

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
В эфире харьковского кабельного ТВ от Triolan идет пропаганда: что случилось
В эфире харьковского кабельного ТВ от Triolan идет пропаганда: что случилось
05.12.2024, 19:49
Новости Харькова — главное за 6 декабря: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 6 декабря: как прошла ночь
06.12.2024, 07:59
Сегодня 6 декабря: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 декабря: какой праздник и день в истории
06.12.2024, 06:00
Снежная стихия накроет Харьков и область: прогноз погоды на 6 декабря
Снежная стихия накроет Харьков и область: прогноз погоды на 6 декабря
05.12.2024, 18:29
Очень опасный боеприпас нашли на Харьковщине: он лежал в лесу с 2022 года
Очень опасный боеприпас нашли на Харьковщине: он лежал в лесу с 2022 года
05.12.2024, 20:09
Генштаб: интенсивность боев снизилась, на севере враг атаковал лишь один раз
Генштаб: интенсивность боев снизилась, на севере враг атаковал лишь один раз
06.12.2024, 08:09

Новости по теме:

09:41
Когда второго декабря будут отключать свет, сообщили в «Харьковоблэнерго»
13:45
Без света в воскресенье останется один из районов Харькова: адреса
12:08
Как будут выключать свет на Харьковщине на следующей неделе: появился график
19:27
Свет в Харькове и области 29 ноября могут отключать в течение всех суток
11:43
Села в Боровской громаде снова со светом, он пропал после вражеских обстрелов

Вы читали новость: «Отключения света на Харьковщине: кого сегодня коснутся и сколько будут длиться»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 07:13;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что 6 декабря на Харьковщине введут почасовые отключения света, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".