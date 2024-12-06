Появился новый график отключений света на Харьковщине с 7 по 13 декабря

Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 7 по 13 декабря опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».

Все абоненты поделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено выключение света на три часа в сутки.

«В случае применения дополнительных мер ограничения электроснабжения в Харькове и Харьковской области будем дополнительно сообщать в Telegram-канале», — отметили энергетики.