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Появился новый график отключений света на Харьковщине с 7 по 13 декабря

Общество 14:07   06.12.2024
Виктория Яковенко
Появился новый график отключений света на Харьковщине с 7 по 13 декабря

Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 7 по 13 декабря опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».

Все абоненты поделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено выключение света на три часа в сутки.

«В случае применения дополнительных мер ограничения электроснабжения в Харькове и Харьковской области будем дополнительно сообщать в Telegram-канале», — отметили энергетики.

график света Харьковщина
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 14:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 7 по 13 декабря опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».".