За Терехова готова проголосувати знов більш ніж половина харків’ян – політолог

Чому мер Харкова Ігор Терехов настільки популярний у мешканців міста, розповіла в інтерв’ю МГ “Об’єктив” політолог, доцент кафедри політології Каразинського університету Юлія Біденко.

«У щорічному муніципальному опитуванні є пункт: наскільки ви готові проголосувати за чинного мера? І Харків якраз одне з міст, де така готовність населення є найвищою. Тобто більш ніж половина опитаних готова підтримати чинного мера знову. І в цьому, як на мене, немає приводів для здивування через два феномени», – зазначила політологиня.

Один із феноменів – це те, що у Харкові політологи спостерігають “єднання навколо прапору”. Це не лише власне прапор України, а й «мобілізація всіх – і опозиції, і громадянського суспільства навколо режиму виживання міста і взаємної підтримки», пояснила Біденко.

«По-друге, мер майже не полишає Харків, його від’їзди є мінімальними, він на місці прильотів одразу після того, як ці катастрофи стаються. І він особисто бере участь у ліквідації наслідків, що справляє дуже велике враження на більшість харків’ян і тих, хто просто аналізує ситуацію. Тому в нього дуже високі шанси дійсно переобратися, якщо робити прогнози на майбутнє і розглядати оптимістичні сценарії для Харкова», – зазначила політологиня.

Але якщо начальник ХОВА Олег Синєгубов теж претендуватиме на посаду мера Харкова, тоді можливе загострення боротьби між ним і Тереховим.

«Але поки що Харків в режимі виживання. І всі розуміють, що треба спочатку вижити і зберегти Харків якомога більш цілим, щоб після того змагатися за симпатії його мешканців», – наголосила Біденко.