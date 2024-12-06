За Терехова готова проголосувати знов більш ніж половина харків’ян – політолог
Чому мер Харкова Ігор Терехов настільки популярний у мешканців міста, розповіла в інтерв’ю МГ “Об’єктив” політолог, доцент кафедри політології Каразинського університету Юлія Біденко.
«У щорічному муніципальному опитуванні є пункт: наскільки ви готові проголосувати за чинного мера? І Харків якраз одне з міст, де така готовність населення є найвищою. Тобто більш ніж половина опитаних готова підтримати чинного мера знову. І в цьому, як на мене, немає приводів для здивування через два феномени», – зазначила політологиня.
Один із феноменів – це те, що у Харкові політологи спостерігають “єднання навколо прапору”. Це не лише власне прапор України, а й «мобілізація всіх – і опозиції, і громадянського суспільства навколо режиму виживання міста і взаємної підтримки», пояснила Біденко.
«По-друге, мер майже не полишає Харків, його від’їзди є мінімальними, він на місці прильотів одразу після того, як ці катастрофи стаються. І він особисто бере участь у ліквідації наслідків, що справляє дуже велике враження на більшість харків’ян і тих, хто просто аналізує ситуацію. Тому в нього дуже високі шанси дійсно переобратися, якщо робити прогнози на майбутнє і розглядати оптимістичні сценарії для Харкова», – зазначила політологиня.
Але якщо начальник ХОВА Олег Синєгубов теж претендуватиме на посаду мера Харкова, тоді можливе загострення боротьби між ним і Тереховим.
«Але поки що Харків в режимі виживання. І всі розуміють, що треба спочатку вижити і зберегти Харків якомога більш цілим, щоб після того змагатися за симпатії його мешканців», – наголосила Біденко.
Читайте також: В одному з районів Харкова два дні відключатимуть світло: причина і адреси
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, выборы, мэр, Харків, Юлия Биденко;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «За Терехова готова проголосувати знов більш ніж половина харків’ян – політолог»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2024 в 19:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чому мер Харкова Ігор Терехов настільки популярний у мешканців міста, розповіла в інтерв’ю МГ “Об’єктив” політолог Юлія Біденко.".