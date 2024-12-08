КАБов на Харьковщину летит меньше: что изменилось, рассказали в ВСУ
Спикер ОТГВ «Харьков» Евгений Романов в эфире нацмарафона сообщил, что в последние дни Силы обороны наблюдают сокращение количества штурмов и ударов КАБов на Харьковском направлении.
«Мы наблюдаем уменьшение штурмов россиян. Вчера дважды они пытались продвинуться в районе Волчанска, но ничего не вышло. В целом, наблюдаем, что действительно уменьшилось количество обстрелов и количество атак. За минувшие сутки российские оккупанты нанесли два авиаудара с использованием четырех управляемых авиабомб. Также 17 ударов дронами-камикадзе. Совершили 199 обстрелов позиций защитников Украины. И это вдвое меньше, чем статистика ежедневная за прошедшую неделю», — привел данные Романов.
Он сделал предположения и о причинах изменений.
«С КАБами история такова, что действительно их стало меньше – по сравнению с тем периодом, где-то полторы недели назад, когда это было ежедневно и очень много. Сейчас я думаю, что этот ресурс они используют на других направлениях. И ресурс ограничен, поэтому они вынуждены экономить самолетовылеты и сами КАБы. Или же у них нет возможности совершать воздушные атаки по определенным причинам», — сказал спикер ОТГВ «Харьков».
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Что касается пехотных штурмов, то задачи врагу усложняет выпавший снег при нулевой температуре, а также туман, который радикально ухудшил видимость с беспилотников.
«Передвигаться им приходится либо пешком по грязи, либо на вездеходной броне, которая обнаруживается и уничтожается. Такие случаи были на прошлой неделе, было уничтожено большое количество и танков, и боевых бронированных машин. Они пытались дважды штурмовать большими группами и понесли очень существенные потери», — отметил Романов.
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Потери оккупантов за минувшие сутки на Харьковском направлении составили 56 военнослужащих: 26 — погибшие, 30 — раненые. Также Силы обороны уничтожили и повредили 15 единиц российской техники.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, кабы, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 10:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОТГ «Харьков» Евгений Романов в эфире нацмарафона сообщил, что в последние дни Силы обороны наблюдают сокращение количества штурмов и ударов КАБов на Харьковском направлении".