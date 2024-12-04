У Харкові протестували нову тривогу: як звучить, коли запрацює система (відео)

4 грудня у Харкові протестували нову систему оповіщення, яка має розділяти сигнали тривоги для міста та області.

Як повідомили у Харківській міськраді, нова система дозволить зменшити кількість тривог у місті та створити комфортніші умови для роботи бізнесу. Наприклад, якщо небезпека загрожуватиме Куп’янську, то тривога в Харкові не звучатиме.

Як зазначив директор департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, зараз місто очікує рекомендації від військових та фінального погодження щодо запуску диференціації тривог.

«Сьогодні ми провели тестування нової системи оповіщення. Вона має кілька джерел живлення, забезпечена резервними каналами зв’язку, обладнана голосовими повідомленнями, які дають змогу конкретизувати тип загрози для міста. Результати тестування передадуть військовим для аналізу. Ми очікуємо погодження на поділ тривог та подальшу інтеграцію системи до територіальної та державної системи оповіщення. Технічно ми повністю готові», – заявив Гладких.

Відео: Харківська міськрада

Нагадаємо, про те, що в Харкові запровадять нову систему тривог почали говорити ще влітку. 30 липня на сесії міськради мер Ігор Терехов повідомив, що на впровадження системи диференціації повітряних тривог, яку планують запустити в роботу вже восени, місто отримало фінансування. Він також уточнив, що “є домовленості з Генштабом щодо підключення цієї системи”. Однак голова ХОВА Олег Синєгубов згодом заявив, що запустити таку систему тривог у Харкові неможливо. Він пояснив, що всі сирени, які лунають наразі – є небезпечними. Адже “коли злітає МіГ для пуску КАБ або інший літак, і він випускає КАБ, який летить вже по балістичній траєкторії, то ми не знаємо, він летить або до Липців, або до Харкова”, процитував Синєгубов слова Головнокомандувача ЗСУ Сирського. Восени диференційовану тривогу у Харкові так і не запустили, а заступник начальника ХОВА Олег Іванов розповів, що чиновники ХОВА направили пропозиції щодо нових тривог для міста до Генерального штабу та Міністерства оборони. Однак уточнили, що “питання проходить обробку”.