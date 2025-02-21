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«Это утро начинается с атак». Что стало печальной традицией на Купянщине

Общество 13:26   21.02.2025
Виктория Яковенко
«Это утро начинается с атак». Что стало печальной традицией на Купянщине Скриншот

Ситуация на Купянщине – без изменений, враг обстреливает район из разного вида вооружения, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Это утро у нас начинается с атак FPV-дронов. Есть информация, что с самого утра была атака по полицейскому авто. К сожалению, есть три пострадавших. После того, еще раз сообщали об атаках по Купянску. Пока нет информации о попадании, возможно, они были по открытой территории. Вчера была достаточно массированная атака по Великому Бурлуку. Было зафиксировано около шести «прилетов». Снова мы потеряли авто «скорой». Это уже становится такой традицией не очень хорошей. У нас и в Купянске, и в Кондрашевской громаде были потери авто «скорой», – рассказал Канашевич.

Он добавил, что оккупанты используют для ударов разное вооружение – от FPV-дронов до авиабомб.

«Позавчера была у нас массированная атака по Купянску, когда два человека погибли. Оккупанты использовали и авиабомбы, и FPV-дроны, и РСЗО. К тому же активно применяли артиллерию по Кондрашевской громаде. Все, что достает вдоль линии фронта, или реки Оскол враг использует. Это происходит постоянно, меняется только интенсивность применения вида вооружения», – констатировал Канашевич.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2025 в 13:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Купянщине – без изменений, враг обстреливает район из разного вида вооружения, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской РВА Андрей Канашевич.".