«Цей ранок починається з атак». Що стало сумною традицією на Куп’янщині
Ситуація на Куп’янщині – незмінна, ворог обстрілює район з різного виду озброєння, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.
«Цей ранок у нас починається з атак FPV-дронів. Є інформація, що із самого ранку була атака по поліцейському авто. На жаль, є троє постраждалих. Після того, ще раз повідомляли про атаки по Куп’янську. Наразі немає інформації про влучання, можливо, вони були по відкритій території. Вчора була достатньо масована атака по Великому Бурлуку. Було зафіксовано близько шести «прильотів». Знову ми втратили авто «швидкої». Це вже стає такою традицією не дуже гарною. У нас і в Куп’янську, і в Кіндрашівській громаді були втрати авто «швидкої», – розповів Канашевич.
Він додав, що окупанти використовують для ударів різне озброєння – від FPV-дронів до авіабомб.
«Позавчора була у нас масована атака по Куп’янську, коли дві людини загинули. Окупанти використовували і авіабомби, і FPV-дрони, і РСЗВ. До того активно застосовували артилерію по Кіндрашівській громаді. Все, що дістає вздовж лінії фронту, або річки Оскіл ворог використовує. Це відбувається постійно, змінюється тільки інтенсивність застосування виду озброєння», – констатував Канашевич.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: Вночі росіяни обстріляли Караван – подробиці повідомив Синєгубов
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиаудары, атаки, канашевич, Купянщина, скорая;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Цей ранок починається з атак». Що стало сумною традицією на Куп’янщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 13:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Куп’янщині – незмінна, ворог обстрілює район з різного виду озброєння, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.".