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«Цей ранок починається з атак». Що стало сумною традицією на Куп’янщині

Суспільство 13:26   21.02.2025
Вікторія Яковенко
«Цей ранок починається з атак». Що стало сумною традицією на Куп’янщині Скриншот

Ситуація на Куп’янщині – незмінна, ворог обстрілює район з різного виду озброєння, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

«Цей ранок у нас починається з атак FPV-дронів. Є інформація, що із самого ранку була атака по поліцейському авто. На жаль, є троє постраждалих. Після того, ще раз повідомляли про атаки по Куп’янську. Наразі немає інформації про влучання, можливо, вони були по відкритій території. Вчора була достатньо масована атака по Великому Бурлуку. Було зафіксовано близько шести «прильотів». Знову ми втратили авто «швидкої». Це вже стає такою традицією не дуже гарною. У нас і в Куп’янську, і в Кіндрашівській громаді були втрати авто «швидкої», – розповів Канашевич.

Він додав, що окупанти використовують для ударів різне озброєння – від FPV-дронів до авіабомб.

«Позавчора була у нас масована атака по Куп’янську, коли дві людини загинули. Окупанти використовували і авіабомби, і FPV-дрони, і РСЗВ. До того активно застосовували артилерію по Кіндрашівській громаді. Все, що дістає вздовж лінії фронту, або річки Оскіл ворог використовує. Це відбувається постійно, змінюється тільки інтенсивність застосування виду озброєння», – констатував Канашевич.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2025 в 13:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Куп’янщині – незмінна, ворог обстрілює район з різного виду озброєння, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.".