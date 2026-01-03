Live

ВС РФ обстреливали Харьков и область – о последствиях рассказал Синегубов

Происшествия 09:04   03.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также два населенных пункта области. 

«В результате обстрела в Харькове погибли 22-летняя женщина и 3-летний мальчик; пострадали 27 человек, среди них – 6-месячный мальчик», – отметил Синегубов.

В течение суток по Харьквщине ударило такое вооружение:

  • две ракеты «Искандер-М»;
  • два БпЛА типа «Герань-2»;
  • fpv-дрон;
  • три БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харькове разрушено торгово-офисное здание, часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома, вылетели окна в 25 домах, больнице и учебном заведении, также повреждены 33 авто. А в Лозовском районе «прилетело» по складу.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
