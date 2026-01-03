ВС РФ обстреливали Харьков и область – о последствиях рассказал Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также два населенных пункта области.
«В результате обстрела в Харькове погибли 22-летняя женщина и 3-летний мальчик; пострадали 27 человек, среди них – 6-месячный мальчик», – отметил Синегубов.
В течение суток по Харьквщине ударило такое вооружение:
- две ракеты «Искандер-М»;
- два БпЛА типа «Герань-2»;
- fpv-дрон;
- три БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Харькове разрушено торгово-офисное здание, часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома, вылетели окна в 25 домах, больнице и учебном заведении, также повреждены 33 авто. А в Лозовском районе «прилетело» по складу.
