ВС РФ обстреливали Харьков и область – о последствиях рассказал Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в течение минувших суток россияне обстреляли Харьков, а также два населенных пункта области.

«В результате обстрела в Харькове погибли 22-летняя женщина и 3-летний мальчик; пострадали 27 человек, среди них – 6-месячный мальчик», – отметил Синегубов.

В течение суток по Харьквщине ударило такое вооружение:

две ракеты «Искандер-М»;

два БпЛА типа «Герань-2»;

fpv-дрон;

три БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харькове разрушено торгово-офисное здание, часть подъезда четырехэтажного многоквартирного дома, вылетели окна в 25 домах, больнице и учебном заведении, также повреждены 33 авто. А в Лозовском районе «прилетело» по складу.