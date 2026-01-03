Смертельный пожар в Новобаварском районе: горел диван и вещи, погибла женщина

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение минувших суток у спасателей было 28 оперативных выездов. Один пожар начался из-за российских обстрелов.

Пожар после «прилета» возник в Киевском районе Харькова.

«2 января россияне ударили по Харькову. Из-под завалов изъяты тела двух человек: 22-летней женщины и 3-летнего мальчика. Спасены 12 человек. Разрушено торгово-офисное здание и часть близлежащего подъезда 4-этажного многоквартирного дома. Возник пожар отдельными очагами, общей площадью около 200 кв.м. На месте удара работают спасатели, представители всех экстренных служб», – отметили в ГСЧС.

Кроме того, в Новобаварском районе начался бытовой пожар. Как установили спасатели, горел диван и домашние вещи в доме. На месте происшествия обнаружили тело женщины 1937 года рождения. Предварительная причина возникновения пожара – короткое замыкание.