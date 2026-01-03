Смертельный пожар в Новобаварском районе: горел диван и вещи, погибла женщина
По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение минувших суток у спасателей было 28 оперативных выездов. Один пожар начался из-за российских обстрелов.
Пожар после «прилета» возник в Киевском районе Харькова.
«2 января россияне ударили по Харькову. Из-под завалов изъяты тела двух человек: 22-летней женщины и 3-летнего мальчика. Спасены 12 человек. Разрушено торгово-офисное здание и часть близлежащего подъезда 4-этажного многоквартирного дома. Возник пожар отдельными очагами, общей площадью около 200 кв.м. На месте удара работают спасатели, представители всех экстренных служб», – отметили в ГСЧС.
Кроме того, в Новобаварском районе начался бытовой пожар. Как установили спасатели, горел диван и домашние вещи в доме. На месте происшествия обнаружили тело женщины 1937 года рождения. Предварительная причина возникновения пожара – короткое замыкание.
Читайте также: Труднее было на севере области – Генштаб о сутках на фронте
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: ГСЧС, обстрелы, погибла, пожары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Смертельный пожар в Новобаварском районе: горел диван и вещи, погибла женщина», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 января 2026 в 08:37;