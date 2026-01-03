Live

Смертельный пожар в Новобаварском районе: горел диван и вещи, погибла женщина

Происшествия 08:37   03.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Смертельный пожар в Новобаварском районе: горел диван и вещи, погибла женщина

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение минувших суток у спасателей было 28 оперативных выездов. Один пожар начался из-за российских обстрелов. 

Пожар после «прилета» возник в Киевском районе Харькова.

«2 января россияне ударили по Харькову. Из-под завалов изъяты тела двух человек: 22-летней женщины и 3-летнего мальчика. Спасены 12 человек. Разрушено торгово-офисное здание и часть близлежащего подъезда 4-этажного многоквартирного дома. Возник пожар отдельными очагами, общей площадью около 200 кв.м. На месте удара работают спасатели, представители всех экстренных служб», – отметили в ГСЧС.

Кроме того, в Новобаварском районе начался бытовой пожар. Как установили спасатели, горел диван и домашние вещи в доме. На месте происшествия обнаружили тело женщины 1937 года рождения. Предварительная причина возникновения пожара – короткое замыкание.

Читайте также: Труднее было на севере области – Генштаб о сутках на фронте

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Вьюга и гололед. Прогноз погоды на 3 января в Харькове и области
Вьюга и гололед. Прогноз погоды на 3 января в Харькове и области
02.01.2026, 20:15
5-этажка в Харькове разрушена, нашли тело ребенка (обновляется)
5-этажка в Харькове разрушена, нашли тело ребенка (обновляется)
02.01.2026, 22:09
Удар российских ракет по центру Харькова и первые минуты после него в видео
Удар российских ракет по центру Харькова и первые минуты после него в видео
02.01.2026, 16:11
Новости Харькова – главное за 2 января: удар по многоэтажке, есть раненые
Новости Харькова – главное за 2 января: удар по многоэтажке, есть раненые
02.01.2026, 21:30
Ракеты ударили по центру Харькова: 30 раненых, погиб ребенок – итоги 2 января
Ракеты ударили по центру Харькова: 30 раненых, погиб ребенок – итоги 2 января
02.01.2026, 21:55
Смертельный пожар в Новобаварском районе: горел диван и вещи, погибла женщина
Смертельный пожар в Новобаварском районе: горел диван и вещи, погибла женщина
03.01.2026, 08:37

Новости по теме:

02.01.2026
Пожары на Харьковщине: два человека погибли, трое пострадали
31.12.2025
Стрельба по ТЦК, раненые FPV и новогодние пожары — итоги 31 декабря
31.12.2025
218 человек спасли бойцы ГСЧС на Харьковщине в 2025 году (итоги года)
31.12.2025
Под Харьковом горел дом днем 31 декабря: что случилось (фото)
31.12.2025
Дети провалились под лед: курсант харьковского вуза помог их спасти (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Смертельный пожар в Новобаварском районе: горел диван и вещи, погибла женщина», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 января 2026 в 08:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один пожар начался из-за российских обстрелов. ".