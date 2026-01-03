Труднее было на севере области – Генштаб о сутках на фронте

О восьми боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ.

Так на Южно-Слобожанском направлении зафиксировали шесть боев в районе Волчанска, Старицы, Прилипки и Избицкого.

А на Купянском направлении россияне пытались прорваться дважды. Украинские защитники отбивали штурмы возле Петропавловки и Куриловки.

«Всего, за прошедшие сутки зафиксировано 116 боевых столкновений. За прошедшие сутки противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами, 57 авиационных ударов с применением 153 управляемых авиабомб. Зафиксировано 6358 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 3223 обстрела», – уточнили в Генштабе.

А также проинформировали о потерях россиян.