Найважче було на півночі області – Генштаб про добу на фронті

Україна 08:15   03.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про вісім боїв, які були протягом минулої доби на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ.

Так на Південно-Слобожанському напрямку зафіксували шість боїв у районі Вовчанська, Стариці, Приліпки та Ізбицького.

А на Куп’янському напрямку росіяни намагалися прорватися двічі. Українські захисники відбивали штурми біля Петропавлівки та Курилівки.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 116 бойових зіткнень. Минулої доби противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами, 57 авіаційних ударів із застосуванням 153 керованих авіабомб. Зафіксовано 6358 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3223 обстріли“, – зазначили в Генштабі.

А також поінформували про втрати росіян.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
