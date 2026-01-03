Смертельна пожежа в Новобаварському районі: горів диван і речі, загинула жінка
За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом минулої доби в рятувальників було 28 оперативних виїздів. Одна пожежа почалася через російські обстріли.
Пожежа після “прильоту” виникла в Київському районі Харкова.
“2 січня росіяни вдарили по Харкову. З-під завалів вилучено тіла двох осіб: 22-річної жінки та 3-річного хлопчика. Врятовано 12 людей. Зруйнована торгівельно-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку. Виникла пожежа окремими осередками, загальною площею близько 200 кв.м. На місці удару працюють рятувальники, представники всіх екстрених служб”, – зазначили у ДСНС.
Крім того, у Новобаварському районі розпочалася побутова пожежа. Як встановили рятувальники, горів диван та домашні речі у будинку. На місці події виявили тіло жінки 1937 року народження. Попередня причина виникнення пожежі – коротке замикання.
