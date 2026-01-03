ЗС РФ обстрілювали Харків та область – про наслідки розповів Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків, а також два населені пункти області.

“Внаслідок обстрілу в м. Харків загинули 22-річна жінка і 3-річний хлопчик; постраждали 27 людей, серед них – 6-місячний хлопчик”, – зазначив Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

дві ракети “Іскандер-М”;

два БпЛА типу «Герань-2»;

fpv-дрон;

три БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові зруйнована торгово-офісна будівля, частина під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку, вилетіли вікна у 25 будинках, лікарні та навчальному закладі, також пошкоджені 33 авто. А у Лозівському районі “прилетіло” по складу.