Удары КАБами по Харькову: количество раненых возросло (фото/видео последствий)
По меньшей мере, шесть человек получили ранения стеклом в результате ударов КАБами по Харькову вечером 13 октября.
«Также некоторые пациенты медицинского учреждения в Салтовском районе получили острую реакцию на стресс», – сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что из-за обстрела в городе произошло два пожара.
«Одна из попаданий зафиксировано по территории больницы в Салтовском районе города. Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждены трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили», — рассказали спасатели.
Последствия ударов опубликовали и в Харьковской областной прокуратуре.
Видео: Харьковская областная прокуратура
Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове около 22:00 13 октября. По информации ХОВА, город атаковали КАБами. Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в Слободском и Салтовском районах. Один из ударов пришелся по территории медучреждения. По данным руководства города, всех 57 пациентов перевели в другой медучреждение. Без света в результате обстрела остались 30 тысяч абонентов.
Читайте также: Белгород и Курщина без света после ударов по Харькову – СНБО Украины
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, ГСЧС в Харьковской области, КАБ, новости Харькова, Олег Синегубов, пострадашие;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Удары КАБами по Харькову: количество раненых возросло (фото/видео последствий)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 октября 2025 в 06:41;