Live
  • Вт 14.10.2025
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.13

Удары КАБами по Харькову: количество раненых возросло (фото/видео последствий)

Происшествия 06:41   14.10.2025
Виктория Яковенко
Удары КАБами по Харькову: количество раненых возросло (фото/видео последствий) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

По меньшей мере, шесть человек получили ранения стеклом в результате ударов КАБами по Харькову вечером 13 октября.

«Также некоторые пациенты медицинского учреждения в Салтовском районе получили острую реакцию на стресс», – сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что из-за обстрела в городе произошло два пожара.

«Одна из попаданий зафиксировано по территории больницы в Салтовском районе города. Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждены трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили», — рассказали спасатели.

удар по Харькову
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Харькову
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Харькову
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Харькову
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Харькову
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Харькову
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Последствия ударов опубликовали и в Харьковской областной прокуратуре.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове около 22:00 13 октября. По информации ХОВА, город атаковали КАБами. Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в Слободском и Салтовском районах. Один из ударов пришелся по территории медучреждения. По данным руководства города, всех 57 пациентов перевели в другой медучреждение. Без света в результате обстрела остались 30 тысяч абонентов.

Читайте также: Белгород и Курщина без света после ударов по Харькову – СНБО Украины

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 13 октября: БпЛА ударил общежитие, КАБ у больницы
Новости Харькова — главное 13 октября: БпЛА ударил общежитие, КАБ у больницы
13.10.2025, 23:51
Последствия атаки КАБами: 30 тысяч без света в Харькове – Терехов 📹
Последствия атаки КАБами: 30 тысяч без света в Харькове – Терехов 📹
13.10.2025, 23:58
Взрывы слышны в Харькове — пропал свет, четверо пострадавших (обновляется)
Взрывы слышны в Харькове — пропал свет, четверо пострадавших (обновляется)
13.10.2025, 22:48
Белгород и Курщина без света после ударов по Харькову – СНБО Украины
Белгород и Курщина без света после ударов по Харькову – СНБО Украины
13.10.2025, 22:50
Заморозки на почве ночью. Прогноз погоды на 14 октября в Харькове и области
Заморозки на почве ночью. Прогноз погоды на 14 октября в Харькове и области
13.10.2025, 19:33
Удары КАБами по Харькову: количество раненых возросло (фото/видео последствий)
Удары КАБами по Харькову: количество раненых возросло (фото/видео последствий)
14.10.2025, 06:41

Новости по теме:

21.02.2025
«Это утро начинается с атак». Что стало печальной традицией на Купянщине
19.02.2025
Более 40 авиаударов пережила Золочевщина с начала февраля: какая ситуация
20.12.2024
Враг усилил авиаудары по Харьковщине: Генштаб о пострадавших селах
09.10.2024
Генштаб: 18 боев было на Купянском направлении, четыре – на Харьковском
06.10.2024
Авиаудары по восьми населенным пунктам Харьковщины нанесли ВС РФ — Генштаб


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Удары КАБами по Харькову: количество раненых возросло (фото/видео последствий)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 октября 2025 в 06:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По меньшей мере, шесть человек получили ранения стеклом в результате ударов КАБами по Харькову вечером 13 октября.".