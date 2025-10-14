Удары КАБами по Харькову: количество раненых возросло (фото/видео последствий)

По меньшей мере, шесть человек получили ранения стеклом в результате ударов КАБами по Харькову вечером 13 октября.

«Также некоторые пациенты медицинского учреждения в Салтовском районе получили острую реакцию на стресс», – сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что из-за обстрела в городе произошло два пожара.

«Одна из попаданий зафиксировано по территории больницы в Салтовском районе города. Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждены трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили», — рассказали спасатели.

Последствия ударов опубликовали и в Харьковской областной прокуратуре.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове около 22:00 13 октября. По информации ХОВА, город атаковали КАБами. Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилетах» в Слободском и Салтовском районах. Один из ударов пришелся по территории медучреждения. По данным руководства города, всех 57 пациентов перевели в другой медучреждение. Без света в результате обстрела остались 30 тысяч абонентов.