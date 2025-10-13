Последствия атаки КАБами: 30 тысяч без света в Харькове – Терехов 📹

В результате ударов КАБами порезы стеклом получили пациенты городской больницы, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Предварительно, по городу ударили три КАБа, отметил городской голова.

«К сожалению, очень пострадала больница, где находились пациенты на стационаре. Четыре человека получили ранения разной степени тяжести. Порезы стеклом у них, эти люди сейчас переведены в другое отделение больницы и получают помощь. Потому что очень много выбитых окон, более 200 только в больнице. Пострадали окна и в другом районе Харькова от взрывной волны. И их тоже нужно будет вставлять», – рассказал Игорь Терехов.

Всех 57 пациентов, находившихся в больнице на момент удара российскими КАБами, перевели в другое лечебное учреждение. Их дополнительно обследуют врачи по ранениям и острой реакции на стресс, отметил Терехов.

Также пострадали ЛЭПы и несколько районов Харькова остались без электроснабжения.

«В настоящее время примерно 30 тысяч абонентов без энергоснабжения. Работают наши коммунальные службы, энергетики, чтобы как можно быстрее возобновить энергоснабжение жителей Харькова. Пострадала энергетика. Бьют вообще по энергетической сфере, по генерации, по трансформаторным подстанциям, по сетям электропередачи. То есть, хотят сделать все возможное, чтобы не было энергоснабжения», — резюмировал Терехов.

Видео: ХГС