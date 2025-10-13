Наслідки атаки КАБами: 30 тисяч без світла у Харкові – Терехов 📹(оновлено)

Внаслідок ударів КАБами порізи склом отримали пацієнти міської лікарні, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«На жаль, дуже постраждала лікарня, де перебували пацієнти. Вони знаходились на стаціонарі. Чотири людини отримали поранення різного ступеня важкості. Порізи склом у поранених, ці люди зараз переведені до іншого відділення лікарні і отримують допомогу. Бо дуже багато вибитих вікон, понад 200 лише в лікарні. А ще постраждали вікна в іншому районі Харкова від вибухової хвилі. І їх теж потрібно буде вставляти», – розповів Ігор Терехов.

Усіх 57-х пацієнтів, що перебували у лікарні на момент удару російськими КАБами, перевели до іншого лікувального закладу. Їх додатково обстежують лікарі щодо поранень та гострої реакції на стрес, зазначив Терехов.

Також постраждали ЛЕПи і декілька районів Харкова зараз без електропостачання.

«На теперішній час приблизно 30 тисяч абонентів без енергопостачання. Працюють наші комунальні служби, енергетики, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання для мешканців Харкова. Постраждала енергетика. Б’ють взагалі по енергетичної сфері, по генерації, по трансформаторним підстанціям, по мережам електропередачі. Тобто хочуть зробити все можливе, щоб не було енергопостачання», – резюмував Терехов.

Відео: ХМР