Удари КАБами по Харкову: кількість поранених зросла (фото/відео наслідків)

Щонайменше шестеро людей отримали поранення склом внаслідок ударів КАБами по Харкову ввечері 13 жовтня.

Доповнено о 07:08. У ГУ Нацполіції в Харківській області уточнили, що загалом внаслідок ударів по Харкову постраждали 57 пацієнтів лікарні – 51 людина отримала гостру реакцію на стрес, ще шестеро – поранені уламками скла.

«В результаті удару знищено гаражні бокси, пошкоджено 19 автомобілів, вибуховою хвилею вибито вікна та двері в одному з корпусів лікарні. Крім того, пошкоджено скління та двері у розташованому поблизу швейному цеху», – додали правоохоронці.

06:41. «Також деякі пацієнти медичного закладу в Салтівському районі отримали гостру реакцію на стрес», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У ГУ ДСНС в Харківській області зазначили, що через обстріл в місті сталося дві пожежі.

«Одне з влучань зафіксоване по території лікарні у Салтівському районі міста. Частково зруйнована одноповерхова будівля гаража, пошкоджені триповерхова будівля медзакладу, будівля підприємства та легкові автомобілі», – розповіли рятувальники.

Наслідки ударів опублікували і в Харківській обласній прокуратурі.

Відео: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, серія вибухів пролунала в Харкові близько 22:00 13 жовтня. За інформацією ХОВА, місто атакували КАБами. Мер Ігор Терехов повідомив про «прильоти» в Слобідському та Салтівському районах. Один з ударів припав по території медустанови. За даними керівництва міста, усіх 57-х пацієнтів перевели до іншого медзакладу. Без світла внаслідок обстрілу залишилися 30 тисяч абонентів.