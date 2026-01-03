ЗМІ: у Венесуелі лунають вибухи – припускають, що столицю бомбардують США

Вночі 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи. У ЗМІ з’явилася інформація, що удари прийшлися по великій військовій базі та будівлі парламенту Венесуели. У частині міста зникла електрика. Люди намагаються евакуюватись.

Журналісти чули CNN звуки літаків, після чого в місті пролунали вибухи. Тим часом міністр закордонних справ Венесуели Іван Хіль Пінто зазначив, що розцінює ці удари як порушення Статуту ООН. Також він вважає, що Венесуелу атакувала Америка. Він повідомив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро ухвалив рішення ввести режим надзвичайного стану та закликав людей до мобілізації.



Глава МЗС також вважає, що головною причиною ударів є спроба захопити венесуельські природні багатства. Зокрема, йдеться про нафту та мінеральні ресурси. У ЗМІ поширюють інформацію про те, що морпіхи (імовірно США) висадилися на північних островах у Карибському морі, що належать Венесуелі.

Своєю чергою президент Колумбії Густаво Петро заявив, що хтось “бомбардує Каракас у цей момент”. Також він закликав терміново скликати засідання Організації Об’єднаних Націй.

Жодних заяв від Білого дому наразі не прозвучало.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп оголосив уряд Мадуро іноземною терористичною організацією. При цьому американський лідер звинуватив Мадуро в наркоторгівлі і не виключив можливості військових дій США проти Венесуели.