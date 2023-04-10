Перші данські танки Leopard 1 і артустановки Ceasar приїдуть в Україну до літа

У травні в Україну прибудуть данські артилерійські установки Ceasar і до літа розпочнеться постачання танків Leopard 1. Разом із бойовими машинами приїдуть уже навчені за кордоном екіпажі.

Про це повідомив в.о. міністра оборони Королівства Данія Троелс Лунд Поульсен, передає “Медіацентр Україна”.

“Ми сподіваємося, що артилерійські системи ми поставимо в Україну наступного місяця. Зараз вони знаходяться на тренувальних полігонах у Данії. Щодо танків Leopard 1. Ще два місяці тому Данія підписала угоду з Німеччиною. Сподіваємося, що ми почнемо постачання танків до літа. Забігаючи на пів року вперед, в Україну буде можливо поставити близько 100 танків Leopard 1. І зможемо обговорювати постачання Leopard 2, яких у Данії не дуже багато. Будемо розглядати інші можливі шляхи передачі”, – розповів Поульсен.

Він також додав, що важливо, щоб українські фахівці мали можливість обслуговувати та ремонтувати це озброєння перед тим, як воно прибуде в Україну, і це буде опрацьовано.

“Наші артилеристи вже тренуються працювати на Ceasar. Також скоро ви почуєте, як в Україні гарчать танки з данським акцентом”, – зазначив міністр оборони України Олексій Резніков.