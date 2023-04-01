У ЗСУ спрогнозували подальші дії РФ під Куп’янськом і на Донбасі

Окупанти намагатимуться рухатися вперед хоча б по сантиметру, вважає спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Такий прогноз Череватий дав у етері нацмарафону 1 квітня.

“З огляду на позицію їх військово-політичного керівництва, вони намагатимуться рухатись хоча б по сантиметру вперед. Тому що їх гонять просто на ці безсистемні штурми. До того часу, допоки ми не станемо настільки сильними, що завдамо (удару) уже підготовленими резервами, з нормально навченим особовим складом і новітньою технікою, яку дають нам, у першу чергу, партнери. Просто відкинемо їх із нашої території“, — спрогнозував спікер Східного угруповання військ ЗСУ.

Він також поінформував про те, що відбувалося на Куп’янсько-Лиманському напрямку минулої доби.

“Тут вони більше використовують артилерію, намагаючись уразити наші позиції. Ця доба не стала виключенням. 241 раз ворог застосував різні типи артилерії, відбулося 12 боєзіткнень, і ворог втратив 35 окупантів знищеними, 75 пораненими. Також тут більше помічено використання бронетехніки. Ця доба не характерна, а ось за минулу добу… фактично, щодоби підбивалися їхні танки, в тому числі новітні Т-90, Т-80. У цю добу підбито (те, що вдалося верифікувати) самохідну артилерійську установку

“Гвоздика” та збитий безпілотний апарат на цьому напрямку“, – повідомив Череватий.