В ВСУ спрогнозировали дальнейшие действия РФ под Купянском и на Донбассе

Оккупанты будут пытаться двигаться вперед хотя бы по сантиметру, считает спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Такой прогноз Череватый дал в эфире нацмарафона 1 апреля.

«Учитывая позицию их военно-политического руководства, они будут пытаться двигаться хотя бы по сантиметру вперед. Потому что их гонят на эти бессистемные штурмы. До тех пор, пока мы не станем настолько сильными, что нанесем (удар) уже подготовленными резервами, с нормально обученным личным составом и новейшей техникой, которую дают нам в первую очередь партнеры. Просто отбросим их с нашей территории», — спрогнозировал спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Он также проинформировал о том, что происходило на Купянско-Лиманском направлении за прошедшие сутки.

«Здесь они больше используют артиллерию, пытаясь поразить наши позиции. Эти сутки не стали исключением. 241 раз враг применил разные типы артиллерии, произошло 12 боестолкновений, и враг потерял 35 оккупантов уничтоженными, 75 ранеными. Также здесь больше отмечено использование бронетехники. Эти сутки не характерны, а вот за минувшие сутки… фактически ежесуточно подбивались их танки, в том числе новейшие — Т-90, Т-80. В эти сутки поражены (то, что удалось верифицировать) самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и сбит беспилотный аппарат на этом направлении», — сообщил Череватый.