На Купянско-Лиманском направлении за сутки уничтожили 37 оккупатов и технику
Пресс-секретарь Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый сообщил, что среди потерь врага за сутки — БТР, БМП, несколько минометов и РЭБ «Стриж».
Российские оккупанты в последние недели проявляют активность на Купянско-Лиманском направлении. Об этом Череватый сообщил в эфире нацмарафона.
«Это направление уже несколько недель – лидер, к сожалению, по артиллерийским ударам врага. В частности, и за эти сутки 301 раз враг нанес удары разными типами артиллерии в этом направлении. Бывало и больше ударов – более 400. Там также отличается тем, что враг действует более классическими подразделениями, там нет ЧВК фактически, идут подразделения российской армии, конечно, доукомплектованные мобилизованными. Потому что в течение года все подразделения российской армии, всех видов и родов войск понесли невероятные потери, и все они доукомплектованы», — отметил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ.
При этом даже более профессиональные оккупанты все равно несут потери. Причем — не только людские, но и потери техники.
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«За эти сутки там были, например, 37 окупантов убиты, 100 — ранены. Но там больше применяют бронированную технику, фактически ежесуточно там уничтожается бронированная техника и другие военные средства. За эти сутки БТР-80 был уничтожен, боевая машина десанта, также самоходный миномет «Тюльпан», четыре 120-миллиметровых других миномета и станция РЭБ «Стриж», а также полевой склад боеприпасов», — перечислил Череватый.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 12:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый сообщил, что среди потерь врага за сутки — БТР, БМП, несколько минометов и РЭБ «Стриж»".